Fortnite réimplante des skins de la toute première saison, vieux de sept ans

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 décembre 2024 à 15h47
Les skins les plus rares de Fortnite sont de retour grâce à Fortnite OG, qui réintroduit la série de cosmétiques de la toute première saison, parmi les plus rares du jeu.
Fortnite réimplante des skins de la toute première saison, vieux de sept ans
Epic Games la joue nostalgie. En réintroduisant le chapitre 1 du battle royale, avec Fortnite OG, le studio a également ramené de nombreuses choses de l'époque, notamment le Passe de combat, mais aussi la boutique donc, avec les éléments qui étaient commercialisés à ce moment-là. Idéal pour que tous les joueurs actuels, qui ne sont pas forcément ceux de l'époque, puissent l'ajouter à leur inventaire.

Les skins Écumeuse renégate et Aérostier de retour

Nous retrouvons ainsi deux tenues bien particulières, qui était présentes dans la première boutique de Fortnite, qui ne fonctionnait alors pas comme maintenant. Il s'agit des tenues Écumeuse renégate et Aérostier ainsi que de certains accessoires, la pioche Colère d'écumeur et le Planeur d'assaut. Toutes les personnes les ayant acheté en 2017 recevront un style inédit pour chacune de ces tenues en 2025.

Mais pour que tout ne soit pas si facile, et que cela corresponde à l'ambiance de l'époque, il ne suffit pas de dépenser des V-bucks pour obtenir ces deux tenues. Il faudra progresser dans la saison, en atteignant le niveau 25 pour pouvoir tout acheter :
  • Planeur d'assaut → 500 000 EXP
  • Tenue Aérostier → 1 000 000 EXP
  • Tenue Écumeuse renégate → 1 500 000 EXP
  • Pioche Colère d'écumeur → 2 000 000 EXP
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Évidemment, comme il fallait s'en douter, une partie des joueurs de l'époque, qui ont ces tenues, ne sont pas ravis de cette annonce, puisque cela ferait perdre la valeur et la rareté de ce skin, qui n'était pas disponible depuis. Or, il faut rappeler qu'il s'agit d'un élément purement cosmétique, qui n'a aucun impact sur le gameplay, et surtout, aucune valeur en tant que telle.

Vous aurez jusqu'à la fin de la boutique OG pour obtenir ces éléments, soit le 31 janvier 2025.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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