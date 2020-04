Fortnite : Récupérer le revêtement Flammes angulaires via l'application Houseparty

Epic Games aime proposer divers partenariats et collaborations dans le but d'offrir à sa communauté des cosmétiques. En ce début de mois d'avril, il sera possible de récupérer un revêtement grâce à un nouveau défi communautaire.

Nouvelle collaboration pour récupérer le revêtement Flammes angulaires Epic Games a annoncé ce 10 avril une nouvelle collaboration avec l'application Houseparty, qui est détenue par le studio nord-américain depuis plusieurs mois, permettant ainsi aux nombreux joueurs de repartir avec un revêtement exclusif : Flammes angulaires.



Pour ce faire, l'ensemble des joueurs devra donner un total de 20 millions de réponses correctes en l'espace d'une semaine. Si le palier est atteint, tous les participants pourront repartir avec le revêtement Flammes angulaires. La progression sera de temps à autre partagée sur les réseaux sociaux de Fortnite. N'hésitez pas à vous y rendre pour la suivre.





Comment participer au quizz Houseparty ? Comme expliqué par Epic Games, l'application Houseparty est disponible sur tous les appareils compatibles iOS, Android, macOS et Chrome. L'application est bien entendu gratuite et sans risque pour vos appareils.



Pour participer au concours, vous devrez donc la télécharger via le store de votre choix, ou vous rendre directement sur le site officiel.

iOS

Android

Site officiel Lorsque l'application a été téléchargée, vous devrez alors vous créer un compte, puis vous rendre dans la partie « Trivia » puis « Fortnite ». Il ne vous reste plus qu'à répondre aux questions, pour le moment en anglais, afin de participer aux festivités et recevoir le revêtement Flammes angulaires.



Disponible depuis ce 10 avril dernier, le défi prendra fin le 17 avril à 5h59. Ne tardez donc pas pour répondre aux questions et permettre à la communauté d'atteindre le seuil des 20 millions de bonnes réponses. Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



