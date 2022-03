Fortnite : Quand reviennent les constructions ?

Quand reviennent les constructions dans Fortnite ?

Un mode sans construction arrivera-t-il dans Fortnite ?

Il y a quelques mois, des rumeurs annonçaient qu', ce qui s'est plus ou moins confirmé avec l'arrivée de la saison 2 du chapitre 3. Depuis son lancement, et pendant quelques jours,, obligeant les joueurs à se battre pour s'en sortir. Toutefois,(normalement).Il a été indiqué que. Cela a été introduit pour aller dans le sens du lore du battle royale, mais dans les faits, les développeurs effectuent ici des essais (voir plus bas). Ainsi, selon les informations communiquées,, probablement à la suite d'une mise à jour de contenu.Durant cette période, les constructions restent toutefois actives dans les modes compétitifs.Nous ne savons pas si un mode sans aucune construction sera disponible dans Fortnite après qu'elles soient réintégrées en jeu, mais nul doute que les développeurs ont mis en place ces quelques jours sans cette fonctionnalité pour effectuer des tests. De nombreux joueurs ne s'impliquent pas réellement dans le battle royale à cause de ces constructions, empêchant les combats, étant donné qu'une autre partie de la communauté construit dès lors qu'elle ressent du danger.Si ces constructions ont de vrais atouts, notamment pour rejoindre des parties plus hautes, les amateurs de FPS et autres jeux de tir ne trouvaient pas de plaisir à lancer Fortnite. Si les retours de ces quelques jours dans constructions sont positifs, un mode permanent, similaire au battle royale, pourrait voir le jour. Il se peut même qu'elles soient, à terme, supprimées pour de bon... Nous en saurons plus d'ici quelques jours, mais pour le moment, il semblerait que de nombreux joueurs prennent du plaisirEn attendant, vous pouvez retrouver un guide mentionnant tous les défis de la saison 2 du chapitre 3 , pour ne pas être perdu.