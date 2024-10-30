Fortnite : Un événement pour la fin de la saison 4 chapitre 5 avant Fortnite OG ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2024 à 11h18
À l'approche de la fin de la saison 4 du chapitre 5 de Fortnite, de nombreux joueurs se demandent si un événement majeur sera organisé, ou non, sur le battle royale.
Fortnite : Un événement pour la fin de la saison 4 chapitre 5 avant Fortnite OG ?
Comme très souvent, les fins de saisons sont mouvementées sur Fortnite. Dans un premier temps, parce que les joueurs se précipitent pour terminer leurs quêtes et obtenir le plus de récompenses possible, mais dans un second temps, parce qu'Epic Games commence son teasing et, parfois, à préparer l'événement de fin de saison. Mais pour la transition entre la saison 4 et 5 du chapitre 5 de Fortnite, il semblerait que ayons le droit à un bel événement. Il faut dire que cela va marquer le retour de Fortnite OG, avec le chapitre 2, et Epic Games nous réserve un petit spectacle. 

Un événement pour la fin de la saison 4 du chapitre 5 ?

En effet, Epic Games a déjà communiqué quelques informations au sujet des prochains rendez-vous, et si le teasing de Fortnite OG chapitre 2 a été fait, les développeurs ont également donné rendez-vous juste avant, pour un événement nommé Remix : Le Prélude, qui devrait mettre en avant la musique, puisque Epic  Games précise « soyez là avec le volume à fond ». 

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À quelle heure aura lieu l'événement de la fin de la saison 4 ?

Epic Games a précisé, sur ses réseaux sociaux, dont X, que l'événement Remix : Le Prélude allait débuter le 1er novembre à partir de 23h30. Comme toujours, il faudra se connecter à Fortnite un peu avant, pour éviter de se faire piéger par les serveurs. Pour le reste, nous ne savons pas si les choses reprendront leur cours normalement, ou si les serveurs seront fermées durant plusieurs heures, avec un trou noir, comme ce fut le cas à l'époque entre le chapitre 1 et 2.

Fortnite OG chapitre 2, les infos

Comme vous le savez, ce n'est pas la saison 5 qui sortira, mais Fortnite OG chapitre 2 (nous n'avons pas encore son nom officiel), et la saison devrait durer environ un mois avant de laisser place au chapitre 6.
Nous ne savons pas grand-chose si ce n'est que le chapitre 2 sera de retour, et son ambiance. La carte de l'époque sera réintroduite, avec certaines mécaniques normalement. Mais nous en saurons plus ce 2 novembre, lorsqu'il sera disponible. Par exemple, l'an dernier, les avions avaient été réintroduits dans Fortnite.

Quoi qu'il en soit, le studio devrait continuer à teaser certains points importants de sa saison Fortnite OG chapitre 2 ces prochaines heures. De précieux indices sur les skins présents et les nouveautés devraient être partagés. L'article sera mis à jour si jamais Epic Games communique sur plus de modalités concernant cet événement pour la fin de la saison 4 de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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