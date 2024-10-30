Fortnite : Un événement pour la fin de la saison 4 chapitre 5 avant Fortnite OG ?
Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2024 à 11h18
le 30 octobre 2024 à 11h18
À l'approche de la fin de la saison 4 du chapitre 5 de Fortnite, de nombreux joueurs se demandent si un événement majeur sera organisé, ou non, sur le battle royale.
Comme très souvent, les fins de saisons sont mouvementées sur Fortnite. Dans un premier temps, parce que les joueurs se précipitent pour terminer leurs quêtes et obtenir le plus de récompenses possible, mais dans un second temps, parce qu'Epic Games commence son teasing et, parfois, à préparer l'événement de fin de saison. Mais pour la transition entre la saison 4 et 5 du chapitre 5 de Fortnite, il semblerait que ayons le droit à un bel événement. Il faut dire que cela va marquer le retour de Fortnite OG, avec le chapitre 2, et Epic Games nous réserve un petit spectacle.
Quoi qu'il en soit, le studio devrait continuer à teaser certains points importants de sa saison Fortnite OG chapitre 2 ces prochaines heures. De précieux indices sur les skins présents et les nouveautés devraient être partagés. L'article sera mis à jour si jamais Epic Games communique sur plus de modalités concernant cet événement pour la fin de la saison 4 de Fortnite.
Un événement pour la fin de la saison 4 du chapitre 5 ?En effet, Epic Games a déjà communiqué quelques informations au sujet des prochains rendez-vous, et si le teasing de Fortnite OG chapitre 2 a été fait, les développeurs ont également donné rendez-vous juste avant, pour un événement nommé Remix : Le Prélude, qui devrait mettre en avant la musique, puisque Epic Games précise « soyez là avec le volume à fond ».
À quelle heure aura lieu l'événement de la fin de la saison 4 ?Epic Games a précisé, sur ses réseaux sociaux, dont X, que l'événement Remix : Le Prélude allait débuter le 1er novembre à partir de 23h30. Comme toujours, il faudra se connecter à Fortnite un peu avant, pour éviter de se faire piéger par les serveurs. Pour le reste, nous ne savons pas si les choses reprendront leur cours normalement, ou si les serveurs seront fermées durant plusieurs heures, avec un trou noir, comme ce fut le cas à l'époque entre le chapitre 1 et 2.
Le compte à rebours commence !— Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) October 29, 2024
Rejoignez-nous pour Remix : Le Prélude dans le jeu le 1er novembre. Lorsque le minuteur atteindra zéro, soyez là avec le volume à fond. pic.twitter.com/LSyd7DI6kh
Fortnite OG chapitre 2, les infosComme vous le savez, ce n'est pas la saison 5 qui sortira, mais Fortnite OG chapitre 2 (nous n'avons pas encore son nom officiel), et la saison devrait durer environ un mois avant de laisser place au chapitre 6.
Nous ne savons pas grand-chose si ce n'est que le chapitre 2 sera de retour, et son ambiance. La carte de l'époque sera réintroduite, avec certaines mécaniques normalement. Mais nous en saurons plus ce 2 novembre, lorsqu'il sera disponible. Par exemple, l'an dernier, les avions avaient été réintroduits dans Fortnite.
Très bien, voici ce que nous POUVONS vous dire (pour l'instant) :— Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) October 28, 2024
Oui, il y a un événement - plus d'informations demain !
Oui, nous revenons à l'île du chapitre 2 - avec des touches de contenu des premières saisons
Oui, Remix est accompagné d'une touche mélodieuse - 🎵
Quoi qu'il en soit, le studio devrait continuer à teaser certains points importants de sa saison Fortnite OG chapitre 2 ces prochaines heures. De précieux indices sur les skins présents et les nouveautés devraient être partagés. L'article sera mis à jour si jamais Epic Games communique sur plus de modalités concernant cet événement pour la fin de la saison 4 de Fortnite.
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