Fortnite : Un événement pour la fin de la saison 4 chapitre 5 avant Fortnite OG ?

À l'approche de la fin de la saison 4 du chapitre 5 de Fortnite, de nombreux joueurs se demandent si un événement majeur sera organisé, ou non, sur le battle royale.

Un événement pour la fin de la saison 4 du chapitre 5 ?

À quelle heure aura lieu l'événement de la fin de la saison 4 ?

Le compte à rebours commence !



Rejoignez-nous pour Remix : Le Prélude dans le jeu le 1er novembre. Lorsque le minuteur atteindra zéro, soyez là avec le volume à fond. pic.twitter.com/LSyd7DI6kh — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) October 29, 2024

Fortnite OG chapitre 2, les infos

Très bien, voici ce que nous POUVONS vous dire (pour l'instant) :



Oui, il y a un événement - plus d'informations demain !

Oui, nous revenons à l'île du chapitre 2 - avec des touches de contenu des premières saisons

Oui, Remix est accompagné d'une touche mélodieuse - 🎵 — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) October 28, 2024

Comme très souvent, les fins de saisons sont mouvementées sur. Dans un premier temps, parce que les joueurs se précipitent pour terminer leurs quêtes et obtenir le plus de récompenses possible, mais dans un second temps, parce qu'Epic Games commence son teasing et, parfois, à préparer l'événement de fin de saison.. Il faut dire que cela va marquer le retour de Fortnite OG, avec le chapitre 2, et Epic Games nous réserve un petit spectacle.En effet, Epic Games a déjà communiqué quelques informations au sujet des prochains rendez-vous, et, les développeurs ont également donné rendez-vous juste avant,, qui devrait mettre en avant la musique, puisque Epic Games précise « soyez là avec le volume à fond ».Epic Games a précisé, sur ses réseaux sociaux, dont X, que. Comme toujours, il faudra se connecter àun peu avant, pour éviter de se faire piéger par les serveurs. Pour le reste, nous ne savons pas si les choses reprendront leur cours normalement, ou si les serveurs seront fermées durant plusieurs heures, avec un trou noir, comme ce fut le cas à l'époque entre le chapitre 1 et 2.Comme vous le savez,(nous n'avons pas encore son nom officiel), et la saison devrait durer environ un mois avant de laisser place au chapitre 6.Nous ne savons pas grand-chose si ce n'est que le chapitre 2 sera de retour, et son ambiance. La carte de l'époque sera réintroduite, avec certaines mécaniques normalement.. Par exemple, l'an dernier, les avions avaient été réintroduits dans Fortnite.Quoi qu'il en soit, le studio devrait continuer à teaser certains points importants de sa saison Fortnite OG chapitre 2 ces prochaines heures. De précieux indices sur les skins présents et les nouveautés devraient être partagés. L'article sera mis à jour si jamais Epic Games communique sur plus de modalités concernant cet