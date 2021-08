Fortnite propose un mode Among Us avec « Imposteurs »

Among Us s'invite dans Fortnite avec Imposteurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les développeurs de Fortnite n'en finissent plus d'apporter des licences dans leur battle royale. Si la plupart du temps cela se fait par le biais de partenariats officiels, ici il semblerait que ce ne soit pas le cas.. Cependant, le résultat est le même,e temps de quelques jours.Si vous avez déjà joué à Among Us, alors vous allez très vite comprendre l'objectif du. Ici, il faut en tant qu'Agent participer à des tâches afin que les équipements qui alimentent le Nœud fonctionnent constamment. Mais les choses ne seront pas aussi simples, puisque des imposteurs viendront vous mettre des bâtons dans les roues. Ils peuvent effectivement tuer les joueurs, saboter les tâches, téléporter des joueurs ou encore transformer tous les joueurs en Banane.Comme dans Among Us, des discussions auront lieu et devront aboutir à un vote, pour tenter d'éliminer un imposteur. Toutefois, si vous n'êtes pas sûr de votre choix (le but étant d'éliminer des imposteurs), il faut parfois passer le vote, pour éviter d'éliminer les mauvaises personnes... Une courte vidéo a été mise en ligne pour célébrer l'arrivée de ce mode.