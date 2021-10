Fortnite propose deux week-ends double XP en octobre

Deux week-ends double XP Fortnite en octobre 2021

Ce n'est pas la première fois qu'Epic Games permet à ses joueurs de profiter du week-end pour faire le plein d'XP. Toutefois, les développeurs ne veulent pas en faire un rendez-vous ponctuel, c'est pour cela qu'ils nous en proposent assez rarement., pour le plus grand plaisir de la communauté, d'autant que la progression est un peu plus lente cette saison 8.Le premier week-end aura lieu du(fin à 13h) alors que la deuxième session se déroulera du(fin à 12h). Les deux périodes débuteront à 1h. Les horaires indiqués sont les horaires français.Durant ces deux week-ends, vous aurez alors l'occasion d'engranger un maximum d'XP, ce qui est idéal pour gagner des niveaux plus rapidement et donc accéder aux récompenses du Passe de combat plus vite, ou celles d'après, qui sont disponibles à des niveaux bien plus élevés. Bien évidemment, pour maximiser ce gain d'XP, il ne faut pas que jouer. Il faut aussi valider les défis, dont les cartes à remplir font partie, pour que l'XP gagnée soit réellement importante.Vous pourrez également profiter de l'occasion pour découvrir les nouveautés liées à Halloween dans Fortnite , comme le mode Assaut de la Horde ou les quelques défis, vous demandant de ramasser des bonbons , d' atterrir avec un balai de sorcière ou encore d' éliminer un adversaire avec le Lance-citrouilles