Fortnite prévoyait de concurrencer GTA 6 avec son Chapitre 7, et sa carte basée aux États-Unis
Publié par Corentin Rimbert
le 20 novembre 2025 à 14h52
le 20 novembre 2025 à 14h52
Les fuites s'intensifient autour du Chapitre 7 de Fortnite. Epic Games semble vouloir rivaliser avec GTA 6 grâce à une nouvelle carte américaine, des mécaniques inédites et des collaborations cultes comme Kill Bill et Retour vers le futur. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le lancement.
Les fuites massives de gameplay ont offert un premier aperçu saisissant de la prochaine ère de Fortnite, dans laquelle son mode Battle Royale, toujours aussi populaire, effectuera sa transition vers une toute nouvelle carte basée sur les États-Unis. Auparavant, des indices officiels d'Epic Games pointaient vers des coordonnées situées à Hollywood, tandis qu'une autre fuite suggérait que le jeu présenterait un lieu inspiré de Las Vegas. Désormais, grâce à des images ayant fuité d'un événement d'avant-première réservé aux médias et aux influenceurs, le cadre américain du Chapitre 7 est confirmé.
Les images qui circulent largement sur les réseaux sociaux montrent une zone aride parsemée de palmiers. Au loin, la carte du jeu référence une zone nommée « Sandy Strip ». La signalétique indique que la première saison du Chapitre 7 sera intitulée « Pacific Break ». D'autres changements visibles dans les images semblent inclure des vans de rétablissement pilotables et l'option pour un nouveau mode Solo contre bots. Epic Games a suivi ces fuites avec son propre aperçu officiel : une vue de dessus de la nouvelle carte qui montre une zone plus urbaine, avec de larges rues et des maisons dotées de piscines. Cette vue aérienne rappelle d'ailleurs étrangement le tout premier GTA.
Cette année, Fortnite tiendra son grand événement final du Chapitre 6 le samedi 29 novembre. Le Chapitre 7 sera lancé juste après, bien qu'une période de maintenance soit attendue. Ces dernières semaines, les bunkers secrets du mode OG de Fortnite diffusaient des messages en morse, tels que « Zero Hour », qui est le nom de l'événement à venir, et « Titans ».
Vous avez encore quelques jours pour profiter de la saison des Simpson dans Fortnite, après quoi le Chapitre 7 sera introduit, tout comme une pléthore de nouveautés.
Une ambition américaine pour contrer GTA 6
Les images qui circulent largement sur les réseaux sociaux montrent une zone aride parsemée de palmiers. Au loin, la carte du jeu référence une zone nommée « Sandy Strip ». La signalétique indique que la première saison du Chapitre 7 sera intitulée « Pacific Break ». D'autres changements visibles dans les images semblent inclure des vans de rétablissement pilotables et l'option pour un nouveau mode Solo contre bots. Epic Games a suivi ces fuites avec son propre aperçu officiel : une vue de dessus de la nouvelle carte qui montre une zone plus urbaine, avec de larges rues et des maisons dotées de piscines. Cette vue aérienne rappelle d'ailleurs étrangement le tout premier GTA.
Il est fascinant de considérer que, il y a 12 mois, ce décor inspiré des USA était planifié avec l'attente qu'un certain autre grand jeu au cadre similaire serait lancé en même temps. Bien sûr, GTA 6 a été retardé à deux reprises, mais jusqu'en mai de cette année, Rockstar affirmait encore que le jeu arriverait cet automne, période à laquelle Epic Games lance habituellement ses nouveaux chapitres.
A first look at the battleground to come.— Fortnite (@Fortnite) November 20, 2025
Preparation = Victory pic.twitter.com/4KO1whuy80
Des collaborations cultes et une censure amusanteIl y a peu, Fortnite a également partagé publiquement des images de Quentin Tarantino apparaissant lors de l'événement susmentionné, debout à côté d'une version Fortnite de la célèbre voiture de Kill Bill. Ici, le mot vulgaire a été remplacé par une image de Meowscles, le chat musclé favori des fans.
Des images de l'événement qui ont fuité montrent par ailleurs un nouveau skin en jeu pour le personnage incarné par Uma Thurman. Mais aussi Marty McFly de Retour vers le futur. C'est un mélange de culture pop qui s'annonce explosif pour les amateurs de Fortnite.
LEAKED CHAPTER 7 INFO FROM CREATOR EVENT 💀— Shiina (@ShiinaBR) November 20, 2025
- Hot air balloons
- Driveable Reboot Vans
- Solo VS Bots mode
- Rift A Palooza events that spawn rifts
- Gameplay UI update
- Battle Pass has Marty McFly and The Bride pic.twitter.com/l9lBrLZMIz
Un final titanesque en approche
Cette année, Fortnite tiendra son grand événement final du Chapitre 6 le samedi 29 novembre. Le Chapitre 7 sera lancé juste après, bien qu'une période de maintenance soit attendue. Ces dernières semaines, les bunkers secrets du mode OG de Fortnite diffusaient des messages en morse, tels que « Zero Hour », qui est le nom de l'événement à venir, et « Titans ».
Après avoir vu le teaser, les fans pensent que « Titans » fait référence à l'antagoniste principal actuel, The Dark Presence, mais aussi aux forces qui se dressent maintenant contre lui, incluant Godzilla, Kong et Homer Simpson géant. Reste à savoir comment Epic liera tout cela avant le grand saut vers les États-Unis.
LEAKED CHAPTER 7 INFO FROM CREATOR EVENT 💀— Shiina (@ShiinaBR) November 20, 2025
- Hot air balloons
- Driveable Reboot Vans
- Solo VS Bots mode
- Rift A Palooza events that spawn rifts
- Gameplay UI update
- Battle Pass has Marty McFly and The Bride pic.twitter.com/l9lBrLZMIz
Vous avez encore quelques jours pour profiter de la saison des Simpson dans Fortnite, après quoi le Chapitre 7 sera introduit, tout comme une pléthore de nouveautés.
commentaire (0)