Fortnite prépare deux nouvelles façon pour la réanimation, ça ne plaira pas à tout le monde

Alors que le Chapitre 6 de Fortnite touche à sa fin, plusieurs fuites évoquent déjà des nouveautés majeures pour le prochain. Parmi elles, un système de réanimation retravaillé avec des fonctionnalités inédites.
Fortnite s'apprête une fois de plus à bousculer ses mécaniques
. Tandis que Les Simpson ont envahi l'île pour marquer la fin du Chapitre 6 avec une mini saison thématique, les nouveaux leaks du Chapitre 7 annoncent des changements majeurs. Selon plusieurs sources réputées, Epic Games pourrait introduire deux nouvelles fonctionnalités : l'auto-réanimation et les vans de rétablissement qui peuvent être conduits
.
Un système de réanimation inspiré d'Apex et Warzone ?
Les informations proviennent de NotPaloLeaks sur X (anciennement Twitter), rapidement confirmées par ShiinaBR
, l'un des leakers les plus fiables de la scène Fortnite. D'après leurs publications, les joueurs pourraient bientôt bénéficier d'un système de self-revive
, c'est-à-dire la possibilité de se réanimer eux-mêmes sans l'aide d'un coéquipier.
Selon les premières explications, le mécanisme fonctionnerait via un objet ou un Jeton, à la manière de ce que nous trouvons déjà dans Apex Legends
ou Warzone
. Reste à savoir si cette fonctionnalité sera limitée à un usage par partie, ou si elle sera intégrée plus profondément dans les mécaniques de survie du Battle Royale.
Sans surprise, ces fuites ont fait réagir. Une partie des joueurs accuse Epic Games de s'inspirer trop directement de ses concurrents, bien que cela ne soit pas nouveau, craignant une perte d'identité pour Fortnite. D'autres, en revanche, y voient une évolution logique, capable de dynamiser les combats et d'éviter les éliminations trop punitives en fin de partie.
Les vans de rétablissement deviennent mobiles
Autre nouveauté majeure, les vans de rétablissement deviendraient pilotables. Jusqu'ici, leur position statique imposait aux joueurs de s'exposer pour relancer leurs alliés. Désormais, si cette fuite s'avère exacte, il serait possible de déplacer le van à l'intérieur de la zone sûre
, permettant des réanimations stratégiques et bien plus sécurisées.
Cette mécanique changerait profondément la manière dont les équipes gèrent la survie collective. Un van inutilisable en dehors du cercle pourrait être rapatrié au cœur de l'action, rendant les fins de partie plus intenses et imprévisibles que jamais.
Tout cela devrait être confirmé ou non d'ici quelques semaines, étant donné que la fin de la saison Simpson marquera la fin du Chapitre 6
. Et ces nouveautés devraient suivre, avec le Chapitre 7, début décembre.
commentaires (3)
Avant de faire Fortnite comme apex retiré tous les tricheurs et la plateforme ordinateur car trop avantager
C'est bien ça va permettre a des petits créatures talentueux de gagner leur vie comme Roblox
Y'a une légende qui raconte qu'une fois Fortnite a eu une idée originale