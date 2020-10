Fortnite : Poisson légendaire, comment en pêcher et en consommer ?

Comment en pêcher et consommer un poisson légendaire ?

Cherchez le poisson en début de partie pour limiter les risques.

Atterrissez dans un lieu peu fréquenté, avec un point d'eau et quelques bâtiments à proximité pour trouver rapidement une canne à pêche.

Optez pour les cercles plus clairs dans l'eau, plusieurs poissons y sont regroupés.

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 4 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demander deÀ l'instar des armes, il existe plusieurs niveaux pour les, les rendant de plus en plus intéressants au fur et à mesure que le niveau augmente, tout en étant de plus en plus rare. Le niveau le plus élevé et donc le plus prisé est la couleur dorée, qui fait de l'objet en questionPour mettre la main sur, il n'y a pas de technique spéciale à proprement parler, puisque c'est le facteur chance qui rentre largement en compte. Néanmoins, nous pouvons vous donner quelques conseils pour gagner du temps :En suivant ces techniques, et avec un peu de chance, vous devriez trouver un poisson légendaire en à peine quelques minutes. Vous n'aurez plus qu'à le consommer pour valider le défi et récolter les 25 000 XP.