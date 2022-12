Fortnite, Overwatch et Genshin Impact populaires sur... Pornhub

Les jeux les plus populaires sur Pornhub en 2022

Fortnite Overwatch Genshin Impact Minecraft Pokémon Cyberpunk 2077 Summertime Saga League of Legends VALORANT Resident Evil Apex Legends GTA 5 Roblox Mortal Kombat Skyrim Among Us Splatoon Final Fantasy Call of Duty Cuphead

Comme vous le savez, les jeux vidéo sont de plus en plus populaires et s'immiscent de plus en plus dans le monde tel que nous le connaissons. Mais nous les retrouvons également sur d'autres supports, peut-être moins attendus, notamment les sites pornographiques. Cela ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'en 2017, par exemple, Overwatch faisait partie des recherches les plus courantes sur le célèbre site pour adultes Pornhub. Dans les années qui ont suivi, d'autres jeux se sont invités, comme Fortnite Apex Legends ou encore Minecraft, pour ne citer qu'eux, avec, parfois, des mots-clés assez surprenants.Pour la fin de l'année 2022,. Il est suivi d'Overwatch, toujours très populaire sur le site, alors que Genshin Impact s'invite sur le podium. Minecraft perd lui une place, tout comme Pokémon, dont la présence reste assez mystérieuse.Pour les plus curieux,Si jamais vous souhaitez tout savoir des recherches sur le célèbre site,. Ruby et Aura, deux skins de Fortnite, sont également bien placés, mais ne font pas le poids face aux personnages du FPS de Blizzard.