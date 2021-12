Fortnite : Où trouver les poules ? (chapitre 3 saison 1)

Où trouver les poules dans Fortnite ? (chapitre 3 saison 1)

Même si les joueurs depeuvent profiter d'une multitude de nouveautés avec la saison 1 du chapitre 3, certaines choses ne changent pas ou peu. C'est le cas des animaux sauvages, étant toujours de la partie. Nous retrouvons donc des poules, à certains endroits. C'est tout naturellement qu'Epic Games vous demandera d'en chasser ou de voler avec. C'est le cas pour l'un des défis de la Fête Hivernale, vous demander deÉtant donné que nous avons une nouvelle carte, il peut être difficile de savoir où les poules vont se trouver. Si c'est votre cas, et que vous n'avez pas la motivation de chercher, pas de panique, nous l'avons fait pour vous.Ainsi, si vous souhaitezle plus vite possible, plusieurs zones sont à privilégier, bien que cela ne vous assure aucunement de trouver cet animal. En règle générale, les poules ont une chance d'apparaître dans la partie est de l'île, mais nous avons plus de chance d'en trouver aux alentours de. Normalement, si vous vous baladez dans ce coin, vous devriez très vite en croiser une.Pour le cas du défi vous demandant de voler, il suffit de l'attraper en appuyant sur la touche F par défaut (sur PC). Ensuite, il ne vous reste plus qu'à sauter et planer jusqu'à atteindre les 200 mètres.