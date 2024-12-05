Fortnite OG dévoile ses fonctionnalités (double pompe, carte originale, armes...)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 décembre 2024 à 17h08
Alors que le grand retour de Fortnite OG, la carte originale du battle royale, est proche, Epic Games a révélé tous les secrets du mode de jeu tant attendu.
Fortnite OG dévoile ses fonctionnalités (double pompe, carte originale, armes...)
Fortnite OG est très, très attendu par les joueurs, qui pourront le découvrir ce 6 décembre. Seulement, quelques questions sur le gameplay, le contenu et toutes les choses qui ont changé ces dernières années revenaient dans les débats des joueurs.

Par exemple, concernant les mécaniques de mouvements, la construction ou encore les armes. Epic Games a répondu à toutes ces questions sur le site officiel.

Le gameplay de Fortnite OG

Avant d'évoquer la carte, mentionnons que les développeurs ont fait le choix de garder certaines choses de l'époque, mais également de garder certaines innovations faites depuis. Par exemple, au niveau des mouvements, les joueurs profiteront de toutes les nouveautés, comme le sprint, l'escalade, la glissade ou encore défoncer les portes. Quant aux mécaniques de constructions, elles seront basées sur celle du mode Battle Royale actuel, bien que le plafond des ressources soit fixé à 999.
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Les développeurs voulaient effectivement garder des choses qui ont fait le succès de Fortnite, sans pour autant abandonner toutes les modifications faites depuis plus de sept ans maintenant. La meilleure nouvelle semble, sans aucun doute, être le retour du fameux double pompe, qui était demandé depuis des années par les joueurs. Néanmoins, Epic Games précise que ce retour pourrait être temporaire, en fonction de son impact dans le jeu.

La carte de Fortnite OG

Fortnite est sorti en 2017, et sa première carte a évolué au fil des saisons. Et nous retrouverons cette ambiance, étant donné que les développeurs ont pris soin de « replacer chaque arbre, coffre, véhicule et objet exactement là où ils se trouvaient à l'époque ». Voici à quoi va ressembler la carte de Fortnite OG à la sortie. Disponible avec et sans construction.

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Les armes de Fortnite OG

Comme nous vous le disions, lors de sa sortie, Fortnite OG sera similaire à la sortie de Fortnite, à l'époque. Nous retrouverons donc les armes suivantes :
  • Fusil d'assaut
  • Fusil d'assaut à rafale
  • Fusil d'assaut à lunette
  • Fusil à pompe spécialisé
  • Fusil à pompe tactique
  • Pistolet
  • Revolver
  • Pistolet-mitrailleur
  • Pistolet-mitrailleur tactique
  • Fusil de sniper au coup par coup
  • Fusil de sniper semi-auto
  • Lance-grenades
  • Lance-roquettes
  • Piège à dégâts
  • Plafond électrocuteur
  • Dynamo murale
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Le contenu évoluera ensuite comme en 2017 et les années qui ont suivi, à la seule différence que les saisons dureront environ un mois environ, sauf la première, qui va durer deux mois, puisqu'elle va se terminer fin janvier.

Miniature vidéo

Notez qu'un Passe de combat propre à Fortnite OG sera également proposé aux joueurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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