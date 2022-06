Fortnite : Nindo 2022, comment récupérer les récompenses gratuites ?

Quels sont les défis et récompenses Nindo ?

Les défis

Voie d'Itachi : Finir dans le top 6 (solo, duos, trios et sections) → 1 badge

Voie de Gara : Survivre à 24 cercles de tempête (solo, duos, trios et sections) → 1 badge

Voie de Hinata → Attraper 20 poissons (solo, duos, trios et sections) → 1 badge

Voie d'Orochimaru → Faire 18 éliminations → 1 badge

Les récompenses

Voie d'Itachi → l'émoticone Itachi choqué

Voie de Gara → l'émoticone Gaara concentré

Voie de Hinata → l'émoticone Byakugan de Hinata

Voie d'Orochimaru → l'émoticone Sourire d'Orochimaru

Obtenir 10 badges au total → revêtement Akatsuki

Terminer les quatre voies (40 badges) → le planeur Manda

Quand se termine l'événement Nindo ?

Naruto est de retour dans Fortnite , avec de nouveaux skins. Pour que tout le monde puisse participer à la fête, Epic Games a organisé un petit événement, lequel propose aux joueurs deNéanmoins, il n'est pas forcément facile de savoir comment fonctionnent les défis et quoi faire durant ces deux semaines de défis. De ce fait, nous vous proposons un petit récapitulatif ci-dessous.Avant toute chose, sachez qu'il faut obligatoirement vous connecter sur le site officiel pour récupérer. Lorsque cela est fait, vous allez devoir jouer dans différents modes, entre le 21 juin et le 8 juillet. Au total, six objets cosmétiques peuvent être débloqués, selon comment vous aurez avancé dans les défis. Votre progression peut également être suivie sur le site.Les récompenses suivantes s'obtiennent dès qu'un badge est obtenu pour une voie :En outre, si cinq badges sont obtenus sur la même voie, vous obtiendrez 20 000 XP, soit un total de 80 000 XP si chaque voie obtient 5 badges. Si vous souhaitez encore plus de récompenses, il faudra jouer encore plus.Si vous ne souhaitez pas passer de nombreuses heures à jouer chaque jour, sachez que ces cosmétiques seront disponibles à l'achat ultérieurement dans la boutique.L'événement ne va pas durer très longtemps, étant donné. Vous n'avez donc qu'un peu plus de deux semaines pour obtenir un maximum de badges pour terminer les voies et débloquer ces récompenses de Naruto.