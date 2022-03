Fortnite ne proposera pas d'événement pour la fin de la saison 1 chapitre 3

Y aura-t-il un événement pour la fin de la saison 1 chapitre 3 dans Fortnite ?

Pour information : Pas d'event pour cette saison. — Zatheo (@zatheo_) March 1, 2022

Avec la fin du chapitre 2, les joueurs de Fortnite ont pu participer à un événement majeur, permettant de voir débarquer une pléthore de nouvelles choses, tout en poursuivant plus ou moins l'arc narratif mis en place par Epic Games. De nombreux joueurs se demandent donc si quelque chose de spécial sera organisé à l'occasion de la fin de la saison 1 du chapitre 3 , qui a lieu ce 19 mars.Si vous vous attendez à quelque chose de spécial pour cette fin de saison, vous allez être déçu.. Nous devrions avoir le droit à une mise à jour, assez conséquente cependant, ce samedi 19 mars dans la matinée (ou la soirée, selon ce qui est prévu), afin de laisser place à la saison 2 et ses nouveautés.Pour le moment, aucun détail n'a été partagé à ce sujet, ni aucun leak. Epic Games pourrait toutefois nous teaser certaines choses assez vite, comme le studio aime à le faire.Vous n'avez donc plus que quelques jours pour compléter votre Passe de combat pour récupérer toutes les récompenses exclusives et valider tous les défis de la saison 1 chapitre 3 , après quoi il ne sera plus possible de les faire.Notez que nous vous communiquerons toutes les informations concernant cette nouvelle saison, et la mise à jour, aussi vite que possible, dès que les développeurs se seront montrés un peu plus loquaces.