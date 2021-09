Fortnite ne devrait pas faire son retour sur l'AppStore avant plusieurs années

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour recontextualiser, si jamais vous étiez passé à côté de cette information,. La raison est simple, Epic Games avait décidé d'outrepasser ses obligations, ce qui avait provoqué la rupture du contrat entre les deux sociétés (Epic Games devait verser 30 % de ses gains émanant de la dépense des joueurs in-game).Durant les mois suivants,, et la société de Tim Sweeney a attaqué en justice Apple, avec un premier verdict qui a été rendu, donnant raison à Apple,. Cependant, et même si Epic Games va faire appel, Apple avait promis que s'ils respectaient les directives mises en place, le retour du compte de développement et toutes les applications, dont Fortnite, serait effectif, mais il semblerait qu'Apple n'ait pas tenu sa parole, comme l'a expliqué Tim Sweeney sur Twitter, notamment.« À la lumière de cette déclaration et d'autres déclarations depuis la décision du tribunal, couplées à la conduite duplicite d'Epic dans le passé, Apple a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas rétablir le programme de développement d'Epic pour le moment » peut-on notamment lire dans le courrier envoyé par l'avocat d'Apple Mark A. Perry. Dorénavant, Apple attend que le jugement définitif et sans appel soit rendu pour revoir sa décision et la possibilité de réintégrer Epic Games au programme de développement. Cela pourrait donc prendre plusieurs années, ce qui n'a évidemment pas été accueilli comme une bonne nouvelle par les principaux concernés.Sauf si un accord est trouvé entre les deux parties, ce qui est actuellement loin d'être le cas,