À l'occasion de l'arrivée de l'été, Epic Games a décidé de célébrer cet événement à sa manière, avec les joueurs de, en lançant la série de, permettant aux joueurs de récupérer une multitude de récompenses en réalisant quelques quêtes, lesquelles se trouvent uniquement en mode Créatif. De ce fait, de nombreux joueurs ont besoin d'aide, notamment pour accéder aux différents modes de jeu dans lesquels il faut valider ces défis, dont fait partieSur l'accueil des modes de jeu de, vous allez normalement voir, en bas, le mode «», sur lequel il faut donc cliquer. Si vous ne l'apercevez pas, vous pouvez directement vous rendre dans le mode créatif et aller dans la partie « populaire », il se trouve dans les premiers résultats. Sinon, il est également possible d'utiliser un code spécial :pour découvrir ce jeu créé par Geerzy.Pour ce qui est du mode de jeu, il s'agit d'un mode buildfight, dans lequel le joueur dispose de ressources illimitées (armes, matériaux et objets). L'objectif est d'éliminer ses adversaires et se faire tuer le moins de fois possible.La validation des défis sera très rapide, puisque ces derniers sont assez simples. Vous devriez d'ailleurs les valider sans forcer et sans le remarquer. Si vous ne savez plus quels sont ces défis, voici la liste :Vous pouvez retrouver tous les défis Été cosmique à cette adresse