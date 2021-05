Fortnite : Mode l'impossible échappée, tous les détails

Mode l'impossible échappée Fortnite

Epic Games vient d'annoncer qu'un nouveau mode temporaire était disponible pour les joueurs de. Ce dernier ressemble grandement aux fuites du mode PvE d'il y a quelques jours, il se peut donc que si les retours sont positifs, le mode devienne permanent. Ici, laissez de côté l'aspect battle royale, puisqu'en plus de survivre en équipe, le but et de s'échapper de l'île le plus rapidement possible, en hélicoptère.Dans ce mode, jouable en PvE ou en PvP, seize joueurs se réveillent aux quatre coins de l'île et doivent s'échapper le plus vite possible, car les menaces sont nombreuses et, plus les jours passent, plus il y en aura.L'objectif est simple, il faudra, en plus de former une équipe de quatre si vous jouez seul,. Seulement, celui-ci est endommagé et a besoin d'être réparé. Il va donc falloir partir en quête de ses pièces sur l'île, braver les dangers et surtout survivre. Les animaux sauvages, que nous voyons dans le battle royale, seront de la partie et n'hésiteront pas à vous attaquer. Une fois le Choppa réparé, il faudra le piloter jusqu'au point d'extraction, sans trop faire de détour puisque vous êtes limité en carburant.Que vous jouiez en PvE ou PvP, il faudra créer une section, puisqu'il est très difficile de survivre seul et surtout, de s'échapper seul. En PvE, il est impossible d'infliger des dommages aux autres joueurs, alors qu'en PvP, les dégâts sont activés. Il faudra d'ailleurs parfois les éliminer, puisque vous ne pourrez pas tous en sortir vivants... Il n'y aura qu'un seul Choppa dans ce mode.Pour encourager les joueurs à tenter l'expérience, Epic Games indique que les joueurs récupéreront un écran de chargement en remportant une partie du mode PvE et le parapluie Échappée en remportant une partie PvP.