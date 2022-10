Fortnite : MàJ 22.20, Fortnitemares, patch notes et détails

Patch notes 22.20 de Fortnite

Événement cauchemars

Nouvelle arme

Nouveau mode de jeu

Corrections de problèmes

Les cartes de rétablissements ne coulent plus si le joueur est éliminé dans l'eau.

Les joueurs peuvent de nouveau voir la progression de l'évolution de leurs armes EvoChrome dans les modes compétitifs.

Bouger le stick analogique droit d'une manette ne déplace plus accidentellement la sélection dans les menus.

Correction d'un problème sur mobile à cause duquel l'eau semblait flotter au-dessus du sol.

Epic Games a déployé une nouvelle mise à jour ce 18 octobre, permettant de lancer l'événement Fortnite Cauchemars version 2022, et plusieurs items en lien avec ces festivités. Cette année, pas de sorcière ni de bonbon, mais des griffes de loup, de la musique et des citrouilles.Commençons par ce qui intéresse le plus les joueurs : l'événement annuel Fortnitemares. Plusieurs défis seront proposés aux joueurs, pour récupérer de l'XP, mais aussi des cosmétiques assez simplement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les défis de Fortnite Cauchemars 2022 dans ce guide . Celles-ci ne peuvent s'obtenir que via un autel d'altération, lesquels se trouvent un peu partout sur la carte de Fortnite, permettant d'attaquer au corps-à-corps les adversaires, de se projeter sur eux et même de lancer une piste lupine, vous donnant des indices sur la présence des ennemis grâce à un sixième sens.Un guide pour tout savoir de cette arme est en préparation.Pour l'occasion, Epic Games permet aux joueurs de retrouver le mode Assaut de la horde, disponible uniquement en mode sans construction. Ici, vous allez pouvoir éliminer des vagues de monstres, obtenir un multiplicateur de score et tenter de survivre le plus longtemps possible, seul ou avec vos coéquipiers. Le mode sera disponible durant un mois, jusqu'au 15 novembre plus précisément.Enfin, plusieurs problèmes sont corrigés avec cette mise à jour, que vous pouvez consulter ci-dessous.