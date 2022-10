Fortnite : MàJ 22.10, patch notes, nouvelles armes et détails

Patch notes de la mise à jour 22.10 de Fortnite

Nouvelle arme

Retour du gant cramponneur

Les holocoffres

De nouveaux styles

Corrections et équilibrages

CHANGEMENTS MINEURS La bombe boogie-woogie a été remisée dans les modes de jeux compétitifs et non compétitifs.

La plupart des pioches à une main comme le Marteau mâcheur ou le Fléau votif s'équipaient en volant vers la main du joueur. Cette animation a été remplacée dans la mise à jour 22.10.

Au cas où vous l'auriez raté, nous avons récemment effectué un correctif d'équilibrage pour le fusil à pompe EvoChrome et le fusil à rafale EvoChrome : On les trouve désormais plus fréquemment dans le butin au sol. Les versions atypiques, rares, épiques et légendaires sont désormais disponibles dans les coffres normaux et dans les coffres chromés. Les dégâts nécessaires pour améliorer une arme Evochrome ont été réduits considérablement à chaque niveau de rareté.

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS Le gant cramponneur n'est pas disponible dans les modes compétitifs.

Au cas où vous l'auriez raté, le fusil à pompe de braconnier a été récemment ajouté aux modes compétitifs. CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS Les joueurs qui jouent à la manette pourront désormais naviguer sans problème dans l'inventaire avec le joystick gauche.

Correction d'un bug qui faisait que la carte s'ouvrait toujours sur l'onglet Carte même quand elle avait été fermée dans l'onglet Quêtes.

Les cheveux de Lennox Rose ne masquent plus le réticule de visée lorsqu'elle est accroupie.

Correction d'un problème qui faisait que les joueurs restaient bloqués en passant à travers des structures chromées au Sanctuaire du Héraut.

Les morceaux de bâtiments chromés perdent désormais l'effet visuel « en feu » une fois l'incendie terminé.

Correction d'un problème qui faisait que les effets visuels de tornade de chrome perduraient dans certaines circonstances.

Le bouton « Réinitialiser » de l'outil d'interface sur appareil mobile fait désormais correctement revenir les boutons aux dernières positions sauvegardées.

Correction d'un bug qui faisait que des cheveux traversaient certains chapeaux sur plusieurs tenues.

L'indicateur de personnage de Cœur noir apparaît de nouveau correctement sur la minicarte.

La notification de tempête n'apparaît plus au milieu de l'écran.

Deux semaines après l'arrivée de la saison 4 du chapitre 3 de, les joueurs du battle royale ont le droit à une première mise à jour de contenu. Celle-ci apporte plusieurs choses, dont des armes et objets. Nous vous proposons un retour sur, déployée ce 4 août sur les serveurs.Pour commencer, évoquons un changement au sein des armes disponibles, puisque. Il possède une cadence de tir assez élevée et une assez longue portée, pour éliminer ou affaiblir vos ennemis à longue distance., puisqu'il est disponible en tant que butin au sol, dans les coffres, les ravitaillements, les requins ou même en pêchant.L'un des objets de la saison dernière fait son retour dans Fortnite.et vous permettra de vous déplacer en vous accrochant aux arbres ou aux structures en hauteur. Vous pourrez le trouver partout (au sol, coffres ravitaillements, etc..). Il ne devrait toutefois rester que deux semaines en jeu.En plus des chambres fortes,. Avant de les ouvrir, ces derniers affichent un aperçu holographique de leur contenu, pour que vous sachiez si celui-ci vous intéresse ou non. Des holocoffres exotiques pourront également être ouverts, moyennant deux clés.Pour celles et ceux qui auraient déjà atteint le niveau 100 du Passe de combat, ou pour les joueurs qui comptent aller au-delà d'ici à la fin de la saison, sachez que de. Cette fois-ci, nous allons avoir le droitn.Pour le reste, voici la liste des correctifs ou des changements appliqués avec cette mise à jour 22.10 de Fortnite