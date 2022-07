Fortnite : MàJ 21.30, patch notes et détails

Patch notes de la mise à jour 21.30 de Fortnite

Le fusil à pompe à amorce, nouvelle arme

L'événement d'été en approche

De nouveaux styles

CORRECTION DE BUGS MAJEURS Correction d'un problème qui faisait que les failles toutes prêtes ne généraient pas de faille, mais étaient tout de même consommées. Cela se produisait en changeant d'objet sélectionné trop rapidement après avoir activé une faille toute prête.

Correction d'un problème qui alignait la dimension des réticules des armes sur l'échelle de l'ATH.

Correction d'un problème dans Foire d'empoigne qui empêchait les joueurs d'utiliser les tentes.

Correction d'un problème sur Nintendo Switch qui bloquait les joueurs après avoir glissé ou escaladé une corniche.

Correction d'un problème dans les modes de jeu compétitifs qui réinitialisait le mal de la tempête après avoir rétabli un équipier.

Changements du correctif du 12 juillet 2022 : Correction d'un problème qui réinitialisait les paramètres sonores du joueur sur 0. Correction d'un problème qui ne sauvegardait pas correctement les paramètres du joueur.



Exceptionnellement, les joueurs depeuvent profiter d'une nouvelle mise à jour ce lundi 18 juillet, lesquelles sont habituellement déployées les mardis ou mercredis. Cette mise à jour 21.30 apporte son lot de contenu, avec une nouvelle arme tout en préparant l'événement de cet été 2022.Comme nous vous le disions, une nouvelle arme est disponible dans Fortnite, le fusil à pompe à Amorce , dont les détails ont été indiqués dans un guide spécial. Celle-ci peut être trouvée partout sur l'île du battle royale et possède la particularité d'avoir une première balle infligeant bien plus de dégâts aux adversaires. L'arme possède quatre balles dans son chargeur.Bien qu'il ne soit pas encore disponible,. Tous les détails seront prochainement communiqués, et nous ne manquerons pas de vous les transmettre.Des styles ont été ajoutés pour certains skins du passe de combat, avec les styles Platine dimensionnel, Lapis bleuvagesque et Or flamboyant pour Malik, Evie, Adira, Sabina et l'Arpenteur de tempête.Pour le reste, nous vous laissons avec la liste des correctifs de cette mise à jour.