Fortnite : MàJ 21.10, le patch notes et les détails

Patch notes Fortnite 21.10

Dark Vador et son sabre laser

Nouveaux styles

Recherche de groupe et étiquettes

Équilibrages

Nous avons modifié le nombre de fruits que peut porter l'arbre selon sa rareté. Pour chaque cycle de croissance, l'arbuste de réalité peut désormais porter : 3 fruits s'il est atypique ou rare 2 fruits s'il est épique 1 fruit s'il est légendaire ou mythique

Le boss Dark Vador, le sabre laser de Dark Vador, les Stormtroopers et le fusil blaster E-11 ne sont pas disponibles dans les modes de jeu compétitifs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs de Fortnite peuvent, ce mardi 21 juin 2022, profiter d'une nouvelle mise à jour de contenu sur le battle royale, la première depuis le lancement de la saison 3. Celle-ci ajoute certaines choses qui modifieront la méta, tout en apportant quelques réglages, mais aussi les skins « cachés ». Vous pouvez retrouver tous les détails de laci-dessous.Sans surprise,. Visible en tant que PNJ, si vous arrivez à terrasser ce puissant seigneur Sith, vous pourrez alors récupérer, comme lorsque les sabres laser sont disponibles dansMais Dark Vador n'est pas venu seul, étant donné, eux aussi équipés de leurs armes habituelles, le fusil blaster E-11. Il sera possible d'en récupérer dans les coffres impérieux, que nous retrouvons aux sites d'atterrissage de Dark Vador, et les Stormtroopers que vous tuez.Comme nous vous le disions,. Le premier se déverrouille à partir du niveau 140. Vous obtiendrez des styles uniques, platine dimensionnel, lapis bleuvagesque et or flamboyant, pour Malik, Evie, Adira, Sabina et l'Arpenteur de tempête.Epic Games a apporté une nouvelle façon de personnaliser son profil, avec les étiquettes. Celles-ci s'affichent sur votre profil et indiquent aux autres joueurs vos modes préférés, entre autres. Vous pourrez ensuite effectuer une recherche de groupe, pour trouver des personnes ayant les mêmes options que vous.Pour le reste, voici les équilibrages et améliorations apportés :