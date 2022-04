Fortnite : MàJ 20.20, nouvelle arme, les détails

Mise à jour 20.20 de Fortnite

Bataille pour Coney Crossroads

Nouveau fusil à pompe

Autres nouveautés

Corrections de bugs majeurs Correction d'un problème qui faisait vibrer constamment la manette après avoir quitté un canot motorisé en accélérant sur la terre ferme.

Correction d'un problème qui empêchait de glisser si l'option Appuyer une seule fois pour sprinter était définie sur Non.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Laest disponible depuis ce 19 avril sur toutes les plateformes. Elle permet l'introduction d'une nouvelle arme, tout en faisant avancer l'histoire de cette saison 2. De nouvelles quêtes spéciales arrivent également, pour gagner encore plus d'XP.Après avoir remporté la bataille à Condo Canyon, qui est désormais entre les mains de la Rébellion, un autre lieu est au cœur d'une guerre : Coney Crossroads. Il va falloir redoubler d'efforts et continuer le combat pour récupérer ce lieu et en faire une base de la Rébellion.Le. Cette arme est aussi puissante qu'un fusil à pompe normal, mais inflige davantage de dégâts aux cibles qui sont plus éloignées. Cependant, son chargeur n'est doté que de deux coups, ce qui restreint les possibilités et vous demande d'être particulièrement précis.Nous retrouvons cette arme en tant que butin au sol, dans les coffres, les ravitaillements, les requins et auprès de certains marchands. Le fusil à pompe de braconnier n'est pas encore disponible dans les modes compétitifs.Pendant quelques jours, vous aurez la possibilité de voter pour savoir quel objet fera son retour dans le battle royale.. Comme toujours, si vous hésitez, vous aurez l'occasion de tester ces objets, puisqu'ils apparaîtront dans Fortnite durant quelques jours, du 23 au 26 avril. Le premier qui atteint un financement de 100 % sera réintégré.De nouvelles quêtes dans Zéro construction sont également implantées, et seront à réaliser dès le 22 avril. Elles permettent de récupérer la pioche Marteau secret, en les validant toutes.