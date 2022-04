Fortnite : MàJ 20.10, détails de la mise à jour

Mise à jour 20.10 de Fortnite

RÉCAPITULATIF DE LA MISE À JOUR D'ÉQUILIBRAGE Une mise à jour d'équilibrage a eu lieu la semaine dernière pour effectuer des modifications importantes aux objets suivants : Réduction des dégâts aux joueurs et aux structures pour le pistolet-mitrailleur de combat et pour le pistolet-mitrailleur Stinger.

Réduction des dégâts des tirs dans la tête du pistolet-mitrailleur de combat pour correspondre à ceux du pistolet-mitrailleur Stinger.

Réduction des dégâts aux joueurs et aux structures pour le fusil d'assaut Mark 7 et pour le fusil d'assaut de combat.

Les chars Titan et les chasse-pierres ont été retirés des modes de jeu compétitifs. CORRECTIONS DE PROBLÈMES CONNUS Correction d'un bug qui faisait que les victoires n'étaient pas enregistrées correctement dans l'onglet Carrière.

Corrections d'un bug des quêtes de la rébellion qui faisait que les joueurs ne pouvaient pas progresser dans la semaine 2.

Correction d'un bug qui faisait que les véhicules viraient brusquement lors de la conduite sur un terrain plat.

Correction d'un bug qui faisait que la collection de pêche se réinitialisait entre les parties. La progression est désormais sauvegardée correctement.

Correction d'un bug qui faisait que les quêtes de la session précédente s'affichaient dans l'ATH si aucune autre quête n'était suivie.

Les joueurs peuvent désormais utiliser les tyroliennes entre les éoliennes de l'île des Brise-vent.

Afin d'optimiser les performances, Fortnite passera désormais automatiquement en mode Performance pour certains pilotes trop anciens ou non compatibles. REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS Le fusil de sniper lourd n'est pas inclus dans les modes compétitifs.

L'arme qui gagnera le vote entre le fusil d'assaut de combat et le fusil d'assaut Mark 7 ne sera pas immédiatement réintroduite dans les modes compétitifs quand le financement atteindra 100%.

Le Daily Bugle n'est pas assailli dans les modes compétitifs, mais le maître-chasseur Sabre s'est bien repositionné.

La première mise à jour de contenu de la saison 2 du chapitre 3 est disponible. Celle-ci, correspondant à, apporte son lot de contenu, notamment avec la refonte d'un fusil de sniper. Il ne s'agit toutefois pas du patch le plus important, en grande partie parce que la saison a débuté il n'y a que deux semaines.Cette mise à jour permet de faire avancer le lore, avec une bataille qui se joue au Daily Bugle. L'IO souhaite contrôler ce lieu-dit, à vous de faire en sorte que la rébellion gagne ce combat.Du côté des choses intéressantes, nous avons. Celui-ci a cependant été modifié, pour combattre les véhicules, tels que les tanks et les bus de combat. Il pourra ainsi leur infliger un peu plus de dégâts, devenant une arme assez intéressante. Nous le trouvons dans des coffres, des coffres rares ou des ravitaillements.Après avoir pu essayer le fusil d'assaut Mark 7 et le fusil d'assaut de combat, il est temps de passer au vote, via les tableaux de dons.. La première atteignant 100 % de financement intégrera l'île en tant que butin.Pour le reste, nous avons le droit à quelques équilibrages et corrections de problèmes, que vous pouvez retrouver ci-dessous.