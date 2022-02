Fortnite : MàJ 19.20, Covert Cavern et nouvelle arme mythique

Mise à jour 19.20 de Fortnite

Covert Cavern, nouvelle zone

Retour du fusil à pompe lourd

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS Le pistolet-mitrailleur Stinger mythique n'est pas disponible dans les modes de jeu compétitifs, mais le fusil à pompe lourd est disponible immédiatement. Bien que la plupart des objets nouveaux ou réintroduits passent par une période d'évaluation avant d'être ajoutés aux modes de jeu compétitifs, nous avons fait une exception pour le fusil à pompe lourd, car il a été conçu pour nécessiter un meilleur niveau de jeu pour être efficace.

Comme nous l'avions annoncé la semaine dernière, le lance-toiles de Spider-Man n'a plus que 20 tirs au lieu de 80 dans les modes de jeu compétitifs. L'objectif est de forcer les joueurs à l'utiliser de façon plus stratégique sans réduire son efficacité en tant qu'outil de mobilité. CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS Correction d'un problème à cause duquel l'indicateur visuel d'utilisation d'un van de rétablissement apparaissait avant que son effet sonore ne soit audible.

Correction d'un problème d'enregistrement de certaines parties en tournoi, provoquant la perte des points obtenus lors de ces parties.

Correction d'un problème à cause duquel les joueurs éliminés faisaient parfois tomber un lance-toiles de Spider-Man au maximum de munitions alors que ses munitions n'étaient pas au maximum avant l'élimination du joueur.

Epic Games vient de déployer une nouvelle mise à jour sur, laquelle ajoute son lot de nouveautés et permet aux joueurs de découvrir une nouvelle zone, notamment. Une arme mythique est également de la partie, alors que le fusil à pompe lourd et de retour, après plusieurs équilibrages. Pour ne rien manquer de cette mise à jour, vous retrouverez tous les détails communiqués par Epic Games ci-dessous.Comme nous vous le disions, une nouvelle zone est apparue sur la carte de. Celle-ci se trouve dans les montagnes au nord de Camp Cuddle et regroupe un ensemble de haute technologie. Nommée, vous aurez également une chance de trouver, une variante puissante, mais avec un recul assez prononcer. En outre, le loot dans cette zone sera, évidemment, très intéressant.Une nouvelle arme sort également de la remise,. Il est doté d'un projectile unique, demandant donc de faire preuve de précision pour faire mouche et mettre à terre son adversaire. Nous le trouvons dans les coffres et en tant que butin au sol, mais aussi dans les ravitaillements.Enfin, cette mise à jour permet de déverrouiller les masques pour le skins Native, disponible avec le Passe de combat de la saison 1 chapitre 3. Les tornades et orages ont aussi été ajoutés au mode Foire d'empoigne. Pour ce qui est du mode compétitif et des corrections de problèmes, voici ce qu'a communiqué Epic Games :