Fortnite : MàJ 19.01 du 11 janvier, tous les détails

MàJ 19.01 de Fortnite, les détails

Se jeter dans la tornade vous permettra de vous déplacer jusqu'à un autre point. Vous pouvez vous en éjecter à tout moment, ou attendre la fin de l'événement, qu'elle vous recrache. Aucun dégât de chute ne sera subi.

Les nuages noirs des orages peuvent également vous être bénéfiques, puisque les éclairs vous donneront un boost de vitesse, même si vous subirez quelques dégâts. Notez que ces éclairs enflamment aussi les zones à proximité.

, laquelle ajoute des événements environnementaux aléatoires. Les tornades et les orages sont en effet implantés et permettront, malgré tout, de récupérer quelques bonus. Une nouvelle arme fait également son arrivée, ou plutôt son retour, le pistolet flambeur.La météo n'aura jamais été aussi imprévisible dans. À la suite de la mise à jour déployée ce mardi 11 janvier, les joueurs auront une chance, durant leur partie, de voir une tornade se former. Si fuir est une option, rester dans les parages en est une autre, étant donné que les tornades, mais aussi les orages ont plusieurs utilités, que nous vous expliquons ci-dessous.D'ailleurs, jusqu'au 17 janvier, les tornades auront plus de chances d'apparaître dans vos parties, à l'occasion de la semaine des tornades.Comme nous vous le disions plus haut, le pistolet flambeur fait son retour sur le champ de bataille, étant donné qu'il sort de la remise. Une nouvelle façon d'enflammer les structures ou vos adversaires. Vous le trouverez en tant que butin au sol, dans les coffres et les ravitaillements.Enfin, notez que les tornades et les orages ne sont pas inclus dans les modes compétitifs pour le moment.