Fortnite : MàJ 18:40, tous les détails

MàJ 18:40 de Fortnite

Les cramponneurs sont de retour dans le Labo de combat et dans la Foire d'empoigne.

Il est désormais possible de consulter la Collection en mode performance.

Les voitures ne disparaissent plus et ne bougent plus lorsque quelqu'un monte dedans ou en sort.

Comme attendu, laet apporte quelques nouveautés, en plus des nombreux skins Naruto dans la boutique.Epic Games n'a pas fait les choses à moitié pour cette nouvelle mise à jour de contenu. Par exemple,, dans un format plus sobre et moins puissant, bien qu'elle soit toujours en mesure de terrasser ses adversaires. La B.R.U.T.E. récupérée est dépourvue d'armure et de surbouclier, mais peut, par exemple, aisément survivre aux vagues de monstres du cube. Pour l'obtenir sur le champ de bataille, vous allez devoir dépenser vos lingots sur des plateformes, qui ont été disposées aux quatre coins de l'île. Autre retour important,. Idéal pour se déplacer plus rapidement en solo ou duo.Grâce au partenariat avec Naruto, et en plus des nombreux skins vendus dans la boutique, nous retrouvons un personnage en jeu, Kakashi Hatake, qui aura une mission pour vous. Une arme issue du manga, le kunaï à parchemin explosif, a également été ajoutée au butin des coffres et lamas.Enfin, plusieurs corrections ont été apportées :Pour finir sur cette mise à jour,