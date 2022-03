Fortnite : Les trailers de la saison 2 chapitre 3

Les trailers de la saison 2 chapitre 3

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous avons connu des transitions d'une saison à une autre largement plus mouvementées et mises en avant de la part d'Epic Games. Pour ce passage de la saison 1 du chapitre 3 à la saison 2 de Fortnite , nous pourrions presque dire que celui-ci s'est fait de la manière la plus discrète possible. En effet, nous n'avons eu le droit qu'à un simple tweet annonçant la maintenance , et une bande-annonce, publiée dans la matinée du 20 mars. Rien de plus, pas même un teaser.Cela peut, en partie, s'expliquer par le fait que cette nouvelle saison débute un dimanche, loin des standards que nous avons déjà connus, pour faire monter la température.Le fait est que cette nouvelle saison arrive bel et bien, même si nous avons vu des mises à jour lambda être davantage teasées.(encore).Ce trailer, nommé « Résistance » fait donc un tour des choses auxquelles nous devons nous attendre pour cette saison, avec la très probable arrivée de nouveaux PNJ majeurs sur la carte, mais aussi des points d'intérêts qui vont évoluer, comme très souvent. Enfin, certains des skins du Passe de combat semblent se montrer, à l'image du Dr. Strange, signant le retour de Marvel dans Fortnite, pour une énième fois.