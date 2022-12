Fortnite : Les skins de Neymar, LeBron James et d'autres stars de retour avec Fortnite Football Club

Les skins Fortnite Football Club

Epic Games souhaite, lui aussi, célébrer la Coupe du monde, mais d'une manière très spéciale, avec. Grâce à ce petit événement, les joueurs vont pouvoir profiter, dans la boutique, de plusieurs skins, parmi lesquels nous ne retrouvons qu'un seul footballeur,Le joueur du Paris Saint-Germain sera accompagné par d'autres sportifs,. Le créateur de contenu TheGrefg et Mécano, un personnage de Fortnite, accompagnent le trio.Dès le 2 décembre, et pendant quelques jours,, moyennant quelques centaines de V-bucks. Chacune de ces tenues sera accompagnée de deux styles alternatifs, « À domicile » et « À l'extérieur ».L'événement ne s'arrête pas là, puisqu'il sera possible d'intégrer. Vous pouvez découvrir ce mode de jeu grâce au code, et prendre part aux parties, le but étant de progresser pour signer chez le Fortnite FC. Pour vous encourager, Epic Games distribue à tous les joueurs ayant gagné trois parties dans ce mode Créatif. Vous pouvez suivre votre progression en vous connectant sur le site officiel À l'avenir, il n'est pas impossible que, afin que les joueurs du battle royale puissent profiter encore toujours plus de skins.