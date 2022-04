Fortnite : Les skins d'Ezio et Eivor (Assassin's Creed) arrivent

Ezio et Eivor arrivent dans Fortnite

Tenue Ezio Auditore

La pioche Lame secrète d'Ezio

L'emote Posture de l'Assassin

Tenue Eivor Varinsdottir

L'accessoire de dos Bouclier d'Eivor

La pioche Hachettes du Grand Corbeau

Le planeur Navire ami-des-loups

L'aérosol Amie-des-loups (uniquement via le Pack Histoires de l'Animus)

L'écran de chargement Fureur d'Eivor (uniquement via le Pack Histoires de l'Animus)

L'émoticone Clan du Grand corbeau (uniquement via le Pack Histoires de l'Animus)

Une bannière Histoires de l'Animus (uniquement via le Pack Histoires de l'Animus)

Quand seront disponibles les skins Assassin's Creed dans Fortnite ?

En mars, les personnes ayant acheté Assassin's Creed Valhalla, ou son DLC, sur l'Epic Games Store avaient pu récupérer un skin spécial, pour Fortnite . En ce mois d'avril, tous les joueurs pourront en profiter, puisque deux tenues et de nombreux accessoires seront, très prochainement, disponibles dans la boutique du battle royale.Ainsi,, avec également la pioche Lame secrète d'Ezio et l'emote Posture de l'Assassin. Concernant, l'accessoire de dos Bouclier d'Eivor et la pioche Hachettes du Grand Corbeau. Le planeur Navire ami-des-loups n'est pas inclus dans le bundle, mais sera disponible dans la boutique.Bien évidemment, il sera possible d'acheter tout cela séparément, avec d'autres objets ou via le bundle Histoires de l'Animus. Voici tous les éléments de la collaboration entre Fortnite et Assassin's Creed :Malheureusement, aucun cosmétique ne pourra être récupéré gratuitement, pour le moment.. Vous pourrez, à partir de cette date, échanger vos V-bucks contre ces cosmétiques, pendant une certaine période. Comme toujours, les skins disparaîtront au bout de quelques jours, avant de revenir, plus tard.