Fortnite : Les skins Among Us arrivent, comment les récupérer ?

Comment avoir les skins Among Us dans Fortnite ?

Tenue de crewmate → arrive avec 10 styles (rouge, bleu, vert, rose, orange, noir, blanc, jaune, marron et violet)

→ arrive avec 10 styles (rouge, bleu, vert, rose, orange, noir, blanc, jaune, marron et violet) L'emote « Distraction Dance »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après de multiples rumeurs,est désormais officielle. Malheureusement, tous les joueurs ne pourront pas récupérer ces skins, comprenant la tenue d'un crewmates (avec plusieurs styles) et une emote. Il va, en effet, falloir payer pour les obtenir.Si vous souhaitez, il suffit d'acheter. Si vous avez déjà ce petit jeu très sympathique, Epic Games vous demandera(monnaie premium) d'Among Us, toujours via l'Epic Games Store, pour que votre compte Fortnite reçoive le pack de skins Among Us.Pour ce qui est de son contenu précis, voici ce que propose la collaboration :Si vous hésitez à faire cet achat pour obtenir ces skins, sachez que vous avez jusqu'au 9 juin 2023 pour acheter Among Us, ou des étoiles, pour récupérer ce pack spécial. Si jamais vous avez manqué cette collaboration unique, Epic Games nous apprend que ces skins arriveront à une date ultérieure dans la boutique. Mais pas avant le mois de juin 2023.Pour rappel, Among Us est un jeu semi-coopératif, dans lequel un équipage se retrouve dans un lieu avec un ou plusieurs imposteurs. Le but sera de le ou les débusquer, tout en réalisant quelques objectifs. Si les crewmates sont tous éliminés, la partie est perdue. Among Us reste disponible sur PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et appareils mobiles.