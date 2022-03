Fortnite : Les sabres laser bientôt de retour ?

Here is gameplay of the 4 Lightsaber's in chapter 3 season 2 | #Fortnite pic.twitter.com/Uyp9tJYaas — LunakisLeaks - Fortnite Dataminer (@LunakisLeaks) March 25, 2022

Il y a plus de deux ans,, célébrissime arme des Jedi et des Sith. Il s'agissait d'une arme temporaire, qui avait disparu à la fin de l'événement, et avait fait son retour, quelques mois plus tard, à l'occasion du Star Wars Day. Selon les dernières rumeurs, nous devrions, très prochainement, les retrouver en jeu.En effet, une vidéo publiée par un dataminer sous-entend qu'. La vidéo présente dans le tweet est une preuve, mais ne veut pas dire que cela se produira, bien que les leaks du battle royale s'avèrent très souvent avec le temps.Ainsi, nous avons plusieurs potentielles fenêtres de sortie et de retour de ces armes particulièrement létales. La première, à. La deuxième, début mai,, pour former le jeu de mots « may the 4 be with you ». Enfin, la dernière possibilité pour voir les sabres laser faire le grand retour dans Fortnite. En sachant qu'Epic Games et Disney se sont déjà associés à plusieurs reprises par le passé, cela ne serait pas étonnant de voir un événement spécial pour la sortie de la série. Affaire à suivre, donc.En outre, les skins déjà sortis, et de nouveaux, pourraient apparaître dans la boutique du jeu.