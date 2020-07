Retrouvez l'emplacement de toutes les pièces d'XP cachées sur la carte de Fortnite pour la saison 3 du chapitre 2.

Les cartes des pièces d'XP saison 3 Fortnite

Carte d'XP semaine 1

Carte d'XP semaine 2

Combien rapportent les pièces d'XP de Fortnite ?

Les pièces vertes rapportent 5 000 XP

Les pièces violettes rapportent jusqu'à 10 300 XP si elles sont toutes collectées.

À l'instar de la saison précédente, la Saison 3 du Chapitre 2 propose aux joueurs de Fortnite de récupérer deslesquelles sont cachées un peu partout sur la carte du battle royale, malgré le fait que celle-ci ait été recouverte d'eau en grande quantité.Cesservent, comme vous devez vous en douter, à gagner davantage d'afin d'augmenter plus rapidement votre niveau dans le Passe de combat, et donc récupérer les récompenses exclusives qui vont avec. S'il est possible de gagner de l'en validant les défis que propose, chaque semaine, Epic Games, cespourraient vous être d'une grande aide.Comme vous pouvez le voir sur nos cartes ci-dessous, lesse trouvent un peu partout sur la carte, que ce soit au centre ou aux extrémités.À noter que lessont, à l'instar des armes, disponibles dans quatre variantes :vert, bleu violet et or. Plus laest rare, plus elle apportera de l'. Sachez que lesviolettes exploseront lorsque vous les récupérerez en plusieurs petites pièces, qu'il faudra ramasser pour bénéficier de l'expérience. De plus, si certaines sont facilement visibles, d'autres en revanche sont vigoureusement dissimulées dans le paysage. N'hésitez donc pas à bien fouiller les alentours si vous ne trouvez pas une des pièces indiquées sur notre carte.Pour le moment, seuls deux types de pièces sont disponibles : les pièces vertes et les pièces violettes, mais les bleues et les dorées devraient arriver prochainement. Nous vous proposons une carte pour chaque semaine. N'hésitez donc pas à revenir souvent afin de ne manquer aucune pièce et récolter un maximum d'XP.