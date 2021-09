Fortnite : Les nouveautés de la saison 8 (chapitre 2)

Nouveautés saison 8 Fortnite

Les détours, nouvelle zone

Nouvelles armes

Chose assez rare pour être signalée, la nouvelle saison de Fortnite a débuté ce lundi 13 septembre. Après plusieurs heures où les serveurs étaient hors-ligne, cette saison 8 est enfin disponible et les joueurs peuvent se lancer les deux pieds en avant dans Incubation, nom de la saison 8 de Fortnite. Naturellement, comme toujours lorsque nous découvrons une saison, plusieurs nouveautés majeures sont implantées.Par exemple, si les ovnis et le vaisseau mère ont disparu, les cubes, qui alimentaient en énergie ce vaisseau imposant, se sont écrasés sur l'île et seront très redoutables. Simple en apparence, ces derniers relâchent des créatures dangereuses qui ne manqueront pas de vous attaquer, mais créent aussi des zones spéciales où la terreur règne et où il sera difficile de s'en sortir en vie si vous n'êtes pas bien équipé.Ici, la construction est impossible et la gravité est réduite.Bien évidemment, ces zones peuvent avoir certains bénéfices,. Les monstres du cube pourront vous en donner si vous les éliminez, tout comme des fragments, un ingrédient utile pour améliorer ses armes. Ces dernières ont la particularité de devenir plus puissantes au fur et à mesure que l'arme chauffe.En outre, nous pourrons redécouvrir certaines armes, telles que le fusil de sniper automatique et le fusil à harpon, alors que les écrous sont toujours disponibles pour améliorer certaines armes.Enfin, pour conclure avec ces nouveautés liées au gameplay, notez que les cartes à remplir sont aussi de retour, à trouver auprès de chacun des habitants de l'île. Une série de cinq quêtes sera à valider.Pour le reste, des défis vont également sortir, comme toujours, alors qu'un Passe de combat avec des skins inédits et exclusifs sont aussi présents. Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu de tout cela dans la vidéo spéciale :