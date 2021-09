Fortnite : Les loups, où les trouver ? (saison 8)

Où trouver les loups dans Fortnite en saison 8 ?

Avec la nouvelle saison de, de nombreux changements ont eu lieu, avec l'apparition, notamment, de cubes et de monstres suite à la destruction du vaisseau mère. Les monstres sont la nouvelle menace majeure de cette saison et sont sans pitié envers les joueurs, mais nous permettent tout de même de récupérer quelques ressources et armes en les battant. Toutefois, et même si leur emplacement ont changé,sont toujours de la partie.Ces créatures sauvages sont apparues lors de la saison 6 et, deux saisons plus tard, menacent encore les joueurs qui s'en approchent trop. Cependant, comme nous vous le disions, leur point d'apparition a quelque peu été modifié, ce qui complique leur localisation.Au début de la partie, avant qu'ils ne soient chassés ou qu'ils ne vaquent à leurs occupations, nous en trouvons au sud, à l'ouest et un peu au nord, mais très peu au centre et sur la côte est. Pour maximiser vos chances derapidement, nous vous conseillons de vous rendre vers Weeping Woods et ses alentours, puisque c'est ici que nous en trouvons le plus.Notez cependant qu'une fois la partie bien avancée,peuvent devenir plus durs à trouver, puisque certains ont pu être chassés par les autres joueurs. De ce fait, si vous devez valider un défi en rapport avec, nous vous conseillons de le faire dans les minutes suivant votre atterrissage. Vous pouvez retrouver sur notre carte ci-dessous les différents lieux oùpeuvent être aperçus.Une fois tués,rapportent de la viande, utile pour gagner des PV. Il est cependant conseillé d'être bien équipé avant de les affronter, étant donné qu'ils sont assez agressifs et plutôt robustes, si nous les comparons aux sangliers. Il vous faudra une bonne arme et pas mal de munitions.