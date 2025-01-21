Fortnite : Les joueurs réclament un Godzilla en tant que PNJ permanent

Il semblerait que l'ajout de Godzilla dans Fortnite soit très apprécié, à tel point que les joueurs ont fait une demande à Epic Games.
L'événement Godzilla dans Fortnite
enthousiasme les joueurs, surtout grâce à la présence des quêtes et du Raijū, mais certains estiment qu'il pourrait être encore plus épique. Et si le célèbre titan devenait un PNJ invincible, parcourant la carte et semant le chaos ?
Godzilla est apprécié des joueurs, mais...
Depuis l'introduction de Godzilla dans Fortnite, il y a quelques jours, les joueurs peuvent traverser un portail pour se transformer en titan et affronter tout le lobby. Celui qui inflige le plus de dégâts est récompensé, mais cette expérience, bien que divertissante, suscite des critiques
. Les problèmes les plus fréquents concernent le taux d'apparition du portail, jugé trop faible même après des ajustements, et la brièveté du plaisir de jouer Godzilla, car il est rapidement éliminé par les autres joueurs étant donné qu'il devient la cible de tous les joueurs présents dans la partie.
Certains membres de la communauté, notamment sur Reddit
, proposent une solution pour prolonger l'expérience et augmenter le chaos : transformer Godzilla en PNJ invincible qui errerait sur la carte
. Ce titan serait impossible à vaincre, détruisant tout sur son passage, mais continuerait de lâcher du butin, encourageant les joueurs à interagir avec lui de différentes manières.
Plus de chaos et d'immersion
Avec cette idée, les joueurs auraient le choix : tenter de tirer sur Godzilla pour obtenir des récompenses, l'éviter pour survivre ou traquer celles et ceux qui se concentrent sur lui. Imaginez un cercle de tempête se resserrant sur les derniers joueurs, tandis que Godzilla fonce sur eux, ajoutant une tension unique à la fin de la partie.
Pour prolonger l'expérience, plusieurs voix appellent à un mode de jeu distinct ou à une présence permanente de Godzilla dans Fortnite.
Cela permettrait aux joueurs occasionnels de profiter pleinement de l'événement et de compléter leurs quêtes.
Dans tous les cas, cet ajout d'Epic Games dans le battle royale plaît aux joueurs, qui peuvent en profiter pendant encore quelques jours. D'ailleurs, nous vous expliquons comment trouver Godzilla dans Fortnite
, si vous n'êtes pas encore au fait du fonctionnement de ce lézard géant.
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