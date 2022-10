Fortnite : Les griffes de hurleur, comment les récupérer et les utiliser ?

Comment avoir les griffes de hurleur dans Fortnite ?

Comment utiliser les griffes de hurleur ?

Taillade → donne des coups de griffes et permet d'enchaîner un combo de quatre attaques dévastatrices.

→ donne des coups de griffes et permet d'enchaîner un combo de quatre attaques dévastatrices. Taillade aérienne → effectuez un double saut pour surgir vers l'adversaire, lui infligeant des dégâts si vous le touchez.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour célébrer Halloween, les développeurs deont lancé un événement spécial, Cauchemars , lequel permet chaque année aux joueurs de profiter de quêtes et récompenses en lien avec la fête horrifique. Pour cette version 2022, Epic Games s'est montré original, en implantant une arme inédite et en modifiant légèrement le champ de bataille, probablement pour faire avancer l'histoire par la suite.L'arme en question représente des. MaisMalheureusement, il n'existe pas de multiples façons d'. Le seul et unique moyen d'avoir cette arme est de se rendre sur un autel d'altération. Nous en trouvons plusieurs sur l'île du battle royale, et si vous ne savez pas où ils se situent, nous vous proposons une carte de leurs emplacements ci-dessous.Une fois sur place, il vous suffit de danser durant quelques secondes sur l'autel (vous n'avez qu'à suivre les instructions) pour lancer une piste lupine et, surtout,Ces griffes ont plusieurs intérêts. En plus de permettre de valider quelques défis, vous allez pouvoir, avec ces griffes, activer des pistes lupines (en appuyant sur la touche pour viser). Il s'agit d'un sixième sens, qui vous indique la présence d'ennemis à proximité.Vous pouvez sinon profiter de deux modes d'attaques :En bref, ces griffes peuvent vite devenir intéressantes, notamment pour le sixième sens. Seulement, il faudra obligatoirement se rendre sur un autel d'altération pour les obtenir, puisque nous ne les trouvons ni au sol ni dans des coffres, pour le moment.