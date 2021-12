Que sont les glitchs d'XP dans Fortnite ?

Peut-on être banni en utilisant les glitchs d'XP sur Fortnite (chapitre 3) ?

L'une des choses qui motivent le plus les joueurs deest de progresser, chaque saison, dans le Passe de combat en récoltant de l'XP pour débloquer les skins exclusifs. Cette expérience s'obtient en jouant et surtout en réalisant quelques défis sur le champ de bataille, mais cette récupération d'XP peut très vite devenir redondante et ennuyante pour celles et ceux qui ne payent pas pour avoir les paliers supplémentaires.Très vite, certains joueurs ont réussi à trouver des solutions pour, grâce à certains, notamment via le mode Créatif, où des cartes spéciales ont vu le jour. Ainsi, plusieurs joueurs se sont rués sur ces cartes pour gagner encore plus d'XP, mais une partie se demandeou si cela est sans risque.Il ne s'agit pas d'un hack, mais de l'utilisation d'une faille dans le système. Toutefois, Epic Games précise bien dans son règlement que tout joueur trichant, exploitant des bugs ou des glitchs peut être sujet à un bannissement. Concernant les, aucune vague de bans n'a pour le moment été recensée, mais si un autre joueur vous signale pour avoir utilisé ce, vous pourriez très bien être sanctionné.Si vous êtes un utilisateur régulier de ces, la sanction pourrait être assez lourde, alors que si vous ne l'avez fait qu'une fois, pour essayer, vous pourriez passer entre les mailles du filet. En d'autres termes, même si nous ne vous recommandons pas de profiter des, cela reste à vos risques et périls. À l'heure actuelle, il semble qu'il faille vraiment avoir peu de chance pour se faire bannir deaprès avoir utilisé des. Néanmoins, si le phénomène prend encore plus d'ampleur, Epic Games prendra, sans aucun doute, des sanctions, étant donné que la pratique reste illégale.