Fortnite : Les gants de Spider-Man, où les trouver ?

Emplacements des gants Spider-Man dans Fortnite

Lesont été introduits quelques jours après la sortie du Chapitre 3 de la saison 1 deet permettent d'avoir un avantage certain sur ses adversaires. Pour faire simple, enfiler ces gants, un objet légendaire, permet de lancer des toiles sur n'importe quel bâtiment, végétation ou objet afin de se déplacer, tel l'homme-araignée. Les ressources sont certes limitées, mais avoir lesest un bonus non négligeable dans le but de se hisser en fin de partie.Fort heureusement, débusquer ces gants pour les utiliser ne relève pas de l'aléatoire, étant donné qu'ils spawnent à des endroits bien précis, et en nombre, chaque partie. Ainsi, si vous souhaitez mettre la main sur cet objet, il vous suffit de vous rendre dans certains lieux et de les récupérer. Par exemple, nous en trouvons le plus au niveau du Daily Bugle, avec 5 gants de Spider-Man. Ils sont livrés avec 80 munitions, ce qui devrait vous suffire pour la durée de la partie.Sinon, nous en trouvons également dans la partie sud de l'île, ou dans la partie nord. Vous ne devriez pas avoir de mal à en trouver. Vous pouvez vous référer à notre carte ci-dessous, via fortnite.gg, afin d'avoir un meilleur aperçu des emplacements.Une fois dans la zone, vous ne devrez pas chercher ces gants par terre. Il faudra lever la tête et regarder les murs des bâtiments, puisque ces gants sont contenus dans un sac accroché aux parois avec de la toile, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Un coup de pioche ou une balle feront l'affaire pour faire tomber son contenu, dont les fameux