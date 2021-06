Fortnite : Les aliens enlèvent des joueurs en jeu

Les aliens enlèvent les joueurs dans Fortnite

UFOs abduction First Person Clip (via: @HyperDiamond123 & @VastBlastt)



They seem to appear over Risky Reels a lot!pic.twitter.com/6VVQO2vigj — HYPEX - Fortnite Leaks (@HYPEX) June 2, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Nous le savons depuis quelques jours, la, qui arrivera ce mardi 8 juin, sera sous le signe de la science-fiction et des extraterrestres, comme le montrent plusieurs signes en jeu. À moins d'une semaine de son arrivée, les aliens semblent se manifester de plus en plus, en enlevant certains joueurs.Plusieurs datamineurs ont relayé des vidéos de joueurs qui se sont fait absorber par un mystérieux faisceau lumineux vert/bleu turquoise, avant de disparaître dans le ciel. Le joueur en question se retrouve ensuite propulsé à l'autre bout de la carte avec, semble-t-il, une barre de vie remplie au maximum si elle ne l'était pas déjà.Actuellement,, qui se trouve au nord de la Flèche (voir carte ci-dessous). Toutefois, selon les datamineurs, ces expériences seront plus courantes au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du lancement de la saison 7. D'autres phénomènes pourraient également être remarqués, toujours en lien avec les extraterrestres.Notez qu'il est impossible de se faire téléporter par les aliens dans les modes type compétitif ou en arènes, évidemment.Si vous souhaitez tenter l'expérience, il faut pour le moment privilégier Risky Reels, comme nous vous l'avons dit plus haut. Cependant,en vous rendant dans ce lieu, ces événements étant pour le moment assez rares.