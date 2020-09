Fortnite : Leak des skins de la MàJ 14.20

Les skins dataminés de la MàJ 14.20

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme souvent lorsqu'une mise à jour est implantée dans Fortnite , les leaks, et notamment sur les futurs cosmétiques, sont nombreux. La mise à jour 14.20, déployée ce 23 septembre, n'échappe bien évidemment pas à cette tradition.Grâce au travail colossal des dataminers, nous avons découvert de nombreux nouveaux skins, qui devraient arriver, pour la plupart, dans la boutique de Fortnite dans les jours et semaines qui arrivent. Cependant, certains seront également récupérables via l' événement Rocket League Il y en aura bien évidemment pour tous les goûts, comme souvent, avec des tenues, des variantes, des emotes, des outils de collecte, des accessoires de dos ou encore des planeurs. Vous pouvez retrouver ci-dessous l'ensemble des skins qui ont fuité, comme relayé par Lucas Yoshi Toutefois, même si leur arrivée dans Fortnite semble imminente, il est possible que certains des skins visibles ci-dessus ne soient pas disponibles rapidement, et mettent plus de temps à arriver. L'information n'émanant pas d'Epic Games, elle n'est pas sûre à 100 %.