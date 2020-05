Fortnite : Le skin Recon Expert bientôt de retour ?

Suite à la mise à jour 12.60 déployée ce 20 mai, un skin a été dataminé, et pourrait donc faire son grand retour dans la boutique. Il ne s'agit pas de n'importe quel skin, puisque c'est le skin Recon Expert, l'un des plus rares.

Recon Expert bientôt disponible dans la boutique ?

Comme souvent lorsqu'une mise à jour débarque sur les serveurs de, les fuites sont nombreuses. Après le déploiement de lace mercredi 20 mai, les dataminers ont, semble-t-il, mis la main sur une variante d'un des skins les plus rares du battle royale :Qui dit variante dit possible retour dans la boutique du skin qui est apparu pour la dernière fois en novembre 2017, soit il y a plus de deux ans et demi. De ce fait, très rares sont les joueurs en sa possession, et son grand retour pourrait inciter de nombreux joueurs à passer à la caisse pour se le procurer, étant donné qu'une telle occasion ne se produit pas souvent.Selon les dataminers,(avec un chapeau), permettant donc de changer de style. Même si nous ne savons pas quand il fera son grand retour, sa présence dans les fichiers du jeu ne fait quasiment aucun doute sur son apparition dans la boutique du jour. Il faudra faire preuve de patience et être attentif à chaque mise à jour de celle-ci.