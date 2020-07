Fortnite : Le skin Éclaireuse Galaxy serait bientôt disponible

Une version féminine du skin Galaxy pourrait prochainement voir le jour, mais tous les joueurs ne pourraient pas le récupérer.

Comment débloquer le skin Galaxy Éclaireuse ?

Rejoignez les possesseurs d'un Galaxy dans ce tournoi de Fortnite sur invitation pour tenter de gagner la nouvelle tenue Éclaireuse Galaxy.

On aura bientôt un SKIN FEMME GALAXY nommé "Éclaireuse Galaxy" à gagné via un tournois :



25 et 26 juillet



25 et 26 juillet — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) July 2, 2020

Suite à la maintenance ayant eu lieu ce jeudi 2 juillet dans la matinée sur, les dataminers se sont fait un malin plaisir d'aller fouiller les fichiers du jeu pour aller découvrir les potentielles nouveautés. Cela n'a pas manqué, puisqu'un nouveau skin a été découvert et serait prochainement disponible pour une partie des joueurs.Ce dernier semble êtrequi était disponible avec certaines versions de Samsung Galaxy, faisant de ce fait de ce skin quelque chose d'assez rare et très convoité.Pour la version féminine, selon les dataminers et notamment Yanteh, il semblerait que les joueurs doivent participer à un tournoi spécial, se nommant, ayant lieu les 25 et 26 juillet pour tenter de remporter leIl n'est pas clair si tous les joueurs peuvent prendre part à ce tournoi via des invitations, mais dans tous les cas,ne sera pas récupérable par tous les joueurs, qui le rendra particulièrement prisé par tous les joueurs.Nous allons devoir patienter un peu avant d'en savoir plus à ce sujet, mais aussi pour bénéficier d'un aperçu de ce skin. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour dès lors que de plus amples informations seront partagées.