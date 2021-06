Fortnite : Le skin de Loki dans le Club Fortnite de juillet

Le skin Loki arrive dans Fortnite

Tenue Loki Laufeyson

Accessoire de dos Cape de Loki

Pioche Sceptre de Loki

Planeur Chariot des Chitauris

Écran de chargement « L'accueil de Loki »

1 000 V-bucks

Depuis plusieurs mois,, permettant d'avoir accès à plusieurs cosmétiques et 1 000 V-bucks, en échange de 11,99 euros par mois. Bien que les joueurs ne soient pas tous ravis par cette idée, les développeurs essayent d'en séduire de nouveaux, même temporairement, en ajoutant dans les cosmétiques du mois des skins très prisés, comme pour ce mois de juillet 2021.De ce fait, dès le 1er juillet et ce jusqu'au 31 du même mois, il sera possible de récupérer, le super-vilain de Marvel et demi-frère de Thor, en étant abonné au. Voici le contenu complet du pack de ce mois de juillet :Si vous êtes déjà abonné, vous pourrez récupérer ce contenu à la date anniversaire (date à laquelle vous avez souscrit à l'abonnement). Si vous ne l'êtes pas, vous obtiendrez ces skins et les V-bucks dès lors que vous vous serez abonné. Notez que si vous avez acheté le Passe de combat, vous serez remboursé de 950 V-bucks. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations quant à la résiliation, nous vous renvoyons vers cet article , où tout est expliqué.Bien évidemment,et, au même titre que ceux d'Arrow pour le lancement de la formule, ne devraient pas pouvoir être obtenus d'une autre façon, comme dans la boutique du jeu.