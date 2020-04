Fortnite : Le Requin devient une prison, le retour de Tilted Towers teasé ?

De nombreux changements ont eu lieu suite à la publication de la mise à jour 12.40 ce 15 avril. Le Requin a ainsi évolué, et laisse apparaître ce qui semble être une prison, alors que Tilted Towers pourrait bel et bien faire son retour...

Le Requin fait place à la prison

Tilted Towers de retour ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Epic Games n'aime pas la monotonie et ses joueurs le savent bien.est en constante évolution, et de nombreux ajouts ou modifications sont effectués chaque semaine. Suite à la, nous avons pu voir que le, lieu-dit au nord-ouest de la carte, s'est transformé en, alors que le retour de l'une des villes les plus appréciées pourrait avoir été teasé.En effet, comme nous vous le disions ci-dessus, le, l'un des nouveaux points d'intérêts de cette Saison 2 du Chapitre 2, s'est transformé en. Même si le nom du lieu-dit n'a pas encore changé, de nombreuses modifications sont visibles, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La villa autrefois présente a laissé place à plusieurs cellules, dont l'une est même explosée, présageant peut-être la fuite d'un « méchant ». Même si nous ne savons pas encore pourquoi ce changement a eu lieu, il est possible que l'Agence soit appelée, et que cettesoit les prémices d'un nouvel événement.est sans aucun doute l'une des villes les plus connues et appréciées de, mais celle-ci a disparu lors de l'arrivée du Chapitre 2. Néanmoins, elle pourrait bien être de retour, comme le suggère un nouveau panneau, visible à Pleasant Park, et un bâtiment à Lazy Lake.Sur ce panneau, nous retrouvons quelque chose qui ne manque pas de faire réagir les joueurs les plus anciens, puisque nous retrouvons le nom de(bâtiment auparavant uniquement situé à Tilted Towers) sur un panneau. Nous retrouvons également un bâtiment à Lay Lake portant le nom de, ce qui pourrait sous-entendre le retour deDe nouveaux indices pourraient être partagés dans les semaines à venir sidevait bel et bien faire son retour.