Fortnite : Le pack de quête Gain de niveau d'Ayida est disponible

Les détails du pack de quête Gain de niveau d'Ayida

Que contient le pack de quête Gain de niveau d'Ayida ?

Semaine 1 → accessoire de dos Foudre du dragon

→ accessoire de dos Foudre du dragon Semaine 2 (9 novembre) → revêtement Domination du dragon

(9 novembre) → revêtement Domination du dragon Semaine 3 (16 novembre) → pioche Yari fulgurant

(16 novembre) → pioche Yari fulgurant Semaine 4 (23 novembre) → le style alternatif Encrée pour la tenue Ayida

Comme très souvent lorsque la fin de saison approche sur, Epic Games permet à ses joueurs d'obtenir un pack spécial, lequel, en plus de fournir des cosmétiques, permet à celles et ceux qui se le procurent de gagner des niveaux en réalisant de petites quêtes. Pour la fin de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite , nous avons le droit auBonne nouvelle,. Vous pouvez vous le procurer pour la somme de 1 200 V-bucks. Vous avez jusqu'à la fin de saison pour l'acheter, le 3 décembre 2022, mais mieux vaut se le procurer le plus tôt possible, pour profiter pleinement de son contenu et ses bonus.En plus de, les joueurs pourront débloquer de nombreuses variantes et plusieurs cosmétiques. Au total, ce sont quatre skins, en plus de la tenue de base, qui pourront être ajoutés à l'inventaire. Pour cela,, lesquelles seront assez faciles, puisqu'elles ne vous demanderont que de ramasser un jeton de gain de niveau à un endroit spécifique.De ce fait, vous l'aurez compris,. Chaque semaine, sept nouvelles quêtes seront disponibles, selon le planning et les récompenses suivantes :Bien évidemment, les quêtes d'une semaine peuvent se reporter à la suivante. Une fois la saison terminée, cependant, elles ne seront plus accessibles.