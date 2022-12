Fortnite : Le niveau 1 000 déjà atteint par un joueur

A user called @YTRYZENSMINDSET has reached level 1000 in less than 3 weeks of the season launch!#Fortnite pic.twitter.com/RRBzOoYNuw — FNBRWatch - Fortnite Leaks (@FNBRWatch) December 18, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec le lancement d'une nouvelle saison, et encore plus d'un nouveau chapitre, nombreux sont les joueurs à faire leur retour sur le battle royale et à s'impliquer un peu plus, dans le but de débloquer toutes les récompenses possibles. Bien évidemment, certains abandonnent en cours de route, mais d'autres ne lâchent pas le grind, dans le but de progresser dans les niveaux.D'ailleurs, en deux semaines,. Il serait le premier à avoir atteint ce palier, bien que dans les commentaires, d'autres joueurs aient indiqué, avec image à l'appui ou non, avoir également réussi à monter jusqu'au niveau 1 000.Quoi qu'il en soit, cela reste une belle performance, étant donné qu'il faut jouer de nombreuses heures par jour afin d'empiler tous ces niveaux, de manière « normale ». Nous ne savons pas si YT RYZENSMINDSET n'a usé que des parties en battle royale, ou s'il a utilisé l'un des nombreux glitchs d'XP du mode Créatif afin de monter son niveau de saison pour atteindre le niveau 1 000. Néanmoins,Auparavant, il était très difficile d'atteindre un tel niveau sur Fortnite, mais avec les nombreuses quêtes et le gain d'XP en jeu, la progression est un peu plus rapide ces derniers mois. Mais arriver jusqu'au niveau 1 000, en l'espace de deux semaines, reste quelque chose d'assez rare et remarquable, à condition de ne pas tricher.