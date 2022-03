Fortnite : Le mode Zéro construction introduit de façon permanente

Un mode permanent sans construction dans Fortnite

Le 20 mars dernier, les développeurs de chez Epic Games ont intégré un tout nouveau mode de jeu à leur battle royale, Fortnite . En effet, le patch 20.00 avait introduit certains changements dans la méta du titre en excluant toutes formes de constructions, de manière temporaire dans un premier temps. Mais il fut disponible suffisamment longtemps pour être apprécié des joueurs et des joueuses.Durant l'événement, le datamineur Hypex avait fait une découverte des plus intéressantes, dans les fichiers du titre : selon lui, ce mode sans construction deviendrait permanent, par la suite. Et, nous pouvons désormais le dire, il avait vu juste.Effectivement,, et ce dès ce mardi 29 mars. Et comme son nom l'indique, il n'est plus possible d'ériger de plateformes ou d'infrastructures diverses.Disponible aussi bien en Solo, Duos, Trios et Sections, ce mode met ainsi en avant les capacités de tir, de déplacement et de gestion des objets des joueurs et des joueuses. Notez que chacun d'entre eux disposera, dès le début de la partie, d'un surbouclier qui se recharge. Ne pouvant plus se cacher ou bien se protéger de leurs ennemis derrières des murs ou autres constructions, ces derniers devront ainsi adopter de nouvelles habitudes de jeu et devront établir de nouvelles stratégies.