Fortnite : Le mode Performance améliore vos FPS sur PC

Le mode Performance pour les FPS dans Fortnite

Sur le launcher d'Epic, rendez-vous dans la bibliothèque.

Cliquez sur les trois points en dessous de l'image de Fortnite.

Cliquez sur Options.

Décochez la case « Textures haute résolution ».

Même si Fortnite n'est pas le jeu le plus gourmand en termes de performance, étant donné qu'il est relativement bien optimisé, les petits PC peuvent toutefois faire face à quelques problèmes. Nombreux sont les joueurs qui n'arrivent pas à profiter pleinement de l'expérience, ces derniers étant souvent victime de saccades voire un taux d'images par seconde faible et irrégulier. Epic Games a donc décidé de lancerqui devrait satisfaire ces ordinateurs plus anciens.Le principe est on ne peut plus simple. Dans les paramètres du jeu, vous allez dorénavant pouvoir sélectionner le mode, qui est pour le moment disponible en alpha. Si vous optez pour ce mode,. Epic Games a d'ailleurs donné deux exemples pour constater les améliorations du taux d'images par seconde. En moyenne, vous devriez en gagner une trentaine.Ce n'est pas tout au rayon des bonnes nouvelles,. En effet, si vous faites partie des joueurs qui utilisent ce mode Performance, vous allez pouvoir supprimer, ou ne pas télécharger, le pack de textures haute résolution, vous faisant ainsi gagner environ 14 Go, ce qui n'est pas négligeable. Voici les étapes à suivre :