Fortnite : Le mode Late Game de retour

Retour du mode Late Game

Le Late Game revient. 30.08.2022. pic.twitter.com/T11y3Baa6G — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) August 24, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques mois, les joueurs de Fortnite réclamaient, notamment sur les réseaux sociaux,. Mode très apprécié à l'époque, il n'est plus disponible depuis quelques mois, au grand dam de la communauté.Après une longue campagne, les joueurs ont finalement obtenu ce qu'ils souhaitaient, étant donné que les développeurs ont annoncéIl ne va pas falloir attendre très longtemps avant de pouvoir retrouver ce mode, étant donné qu'. Nous ne savons pas encore s'il reviendra tel quel ou si des changements seront apportés, mais la deuxième hypothèse semble être privilégiée, puisque Epic Games aime apporter quelques changements lorsqu'il réimplante des modes.Si vous ne connaissez pas, qui a été mis sur pied avec l'aide de Bugha, un joueur professionnel, sachez qu'il s'agit d'un mode qui place les joueurs directement en fin de partie, supprimant toute la partie de loot des premières minutes. Vous arrivez ainsi sur la carte dans une zone restreinte, avec des armes et de quoi vous battre tout de suite. Forcément, le rythme est bien plus soutenu qu'en battle royale normal. Qui plus est,proposait un mode classé, en solo et trio, le rendant encore plus populaire. Le côté compétitif devrait également être de retour.Rendez-vous dès le 30 août donc, pour. Espérons qu'il reste un long moment, pour que tous les joueurs puissent en profiter.