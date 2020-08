Où trouver le marteau de Thor dans Fortnite ?

En amont du lancement de la saison 4 de Fortnite , Epic Games tease les nouveautés et autres changements, comme lors de chaque début de saison. Étant donné que celle-ci mettra l'univers Marvel en avant, et plus particulièrementau vu des premiers teasers, le studio n'a pas hésité à placer un objet important et convoité :Ainsi, si vous souhaitez voir le, suite à son « atterrissage » dans, qui a causé un joli petit cratère, vous allez devoir prendre la direction de Salty Springs, et vous rendre à son sud en déviant très légèrement vers l'ouest. Toutefois, vous ne devriez pas rater l'objet puisqu'il se trouve en plein milieu du cratère, visible d'assez loin et même du ciel.Bien entendu, leest pour le moment décoratif, et aucune interaction n'est possible. Il n'est cependant pas impossible que lorsque la saison 4 sera lancée, ce jeudi 27 août, les joueurs découvrent que le, nommé, soit une récompense du Passe de combat, comme l'a été le trident d'Aquaman pour cette troisième saison.